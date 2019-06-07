Луценко открыл несколько дел за предложения по Донбассу, о которых говорил Кучма

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил заявил, что зарегистрировал 3 уголовных дела о государственной измене, подготовке к финансированию террористов и подготовке к препятствованию украинской армии.

Об этом он сказал в видеообращении, которое обнародовал в пятницу.

"Это факту дела, но хочу прямо сказать, всем реваншистам и всем капитулянтам, всем, кто попробует играть с украинским законом, получат достойный ответ. Закон один для всех. Победа будет за нами", – отметил Луценко.

Глава ГПУ объяснил, что у него вызвало возмущение "предложение представителей Украины в Минской контактной группе запретить огонь в сторону противника".

Дело о подготовке финансирования террористов, по словам Луценко, касается "тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями".

"Украинская правда" пытается выяснить, связаны ли перечисленные дела с заявлениями представителя Украины в Минской контактной группе Леонида Кучмы, который ранее говорил о необходимости не отвечать на "провокационные обстрелы" боевиков и предлагал отменить экономическую блокаду. В пресс-службе ГПУ не подтверждают и не опровергают эту связь.

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