Луценко открыл несколько дел за предложения по Донбассу, о которых говорил Кучма

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Пятница, 7 июня 2019, 17:25

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил заявил, что зарегистрировал 3 уголовных дела о государственной измене, подготовке к финансированию террористов и подготовке к препятствованию украинской армии.

Об этом он сказал в видеообращении, которое обнародовал в пятницу.

"Это факту дела, но хочу прямо сказать, всем реваншистам и всем капитулянтам, всем, кто попробует играть с украинским законом, получат достойный ответ. Закон один для всех. Победа будет за нами", – отметил Луценко.

Глава ГПУ объяснил, что у него вызвало возмущение "предложение представителей Украины в Минской контактной группе запретить огонь в сторону противника".

Дело о подготовке финансирования террористов, по словам Луценко, касается "тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями".

"Украинская правда" пытается выяснить, связаны ли перечисленные дела с заявлениями представителя Украины в Минской контактной группе Леонида Кучмы, который ранее говорил о необходимости не отвечать на "провокационные обстрелы" боевиков и предлагал отменить экономическую блокаду. В пресс-службе ГПУ не подтверждают и не опровергают эту связь.

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Напомним:

  • Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о "режиме тишины" в зоне вооруженного конфликта норму "не стрелять в ответ".
  • Однако позже Кучма объяснил, что украинские войска во время режима тишины на Донбассе не должны отвечать на "провокационные обстрелы" с гражданских объектов.
  • Также сообщалось, что ТКГ на заседании в Минске должна обсудить предложение Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
  • Сам политик сказал, что Донбасс не находится в экономической блокаде.

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