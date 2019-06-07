Луценко открыл несколько дел за предложения по Донбассу, о которых говорил Кучма
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил заявил, что зарегистрировал 3 уголовных дела о государственной измене, подготовке к финансированию террористов и подготовке к препятствованию украинской армии.
Об этом он сказал в видеообращении, которое обнародовал в пятницу.
"Это факту дела, но хочу прямо сказать, всем реваншистам и всем капитулянтам, всем, кто попробует играть с украинским законом, получат достойный ответ. Закон один для всех. Победа будет за нами", – отметил Луценко.
Глава ГПУ объяснил, что у него вызвало возмущение "предложение представителей Украины в Минской контактной группе запретить огонь в сторону противника".
Дело о подготовке финансирования террористов, по словам Луценко, касается "тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями".
Генпрокурор также вспомнил заявления "представителей в Минске" и "из властных кабинетов" о том, что "русские потеряли какой-то контроль над террористическими группировками в Луганской и Донецкой области".
"Говорить, что это какие-то сепаратисты, которые выходят из-под контроля России, это неправда", – подчеркнул Луценко.
Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что артиллерийские обстрелы украинских военных свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.
Представитель Украины в Минской контактной группе Леонида Кучмы говорил о необходимости не отвечать на "провокационные обстрелы" боевиков и предлагал отменить экономическую блокаду.
Однако генпрокурор не назвал ни одной фамилии и не уточнил, по каким именно заявлениями он открыл дела.
"Украинская правда" пытается выяснить, связаны ли перечисленные Луценко дела с заявлениями Кучмы. В пресс-службе ГПУ не подтверждают и не опровергают эту связь.
В то же время, законодательством предусмотрены различные источники виявленння обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления. В частности, дело можно открыть по устному заявлению; сообщению предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц; сообщениями в СМИ; материалам правоохранительных и контролирующих государственных органов об обнаружении фактов совершения или подготовки к совершению уголовных преступлений; сообщению представителей власти, общественности или отдельных граждан, задержавших подозреваемое лицо; самостоятельным обнаружением следователем или прокурором уголовного преступления.
Напомним:
- Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о "режиме тишины" в зоне вооруженного конфликта норму "не стрелять в ответ".
- Однако позже Кучма объяснил, что украинские войска во время режима тишины на Донбассе не должны отвечать на "провокационные обстрелы" с гражданских объектов.
- Также сообщалось, что ТКГ на заседании в Минске должна обсудить предложение Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
- Сам политик сказал, что Донбасс не находится в экономической блокаде.
- 7 июня, после нарушений боевиками режима тишины, гибели 2 украинских военных и еще 8 пострадавших, президент Владимир Зеленский сказал, что обстрелы боевиков свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.