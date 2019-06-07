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Луценко открыл несколько дел за предложения по Донбассу, о которых говорил Кучма

Пятница, 7 июня 2019, 17:25
Луценко открыл несколько дел за предложения по Донбассу, о которых говорил Кучма

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил заявил, что зарегистрировал 3 уголовных дела о государственной измене, подготовке к финансированию террористов и подготовке к препятствованию украинской армии.

Об этом он сказал в видеообращении, которое обнародовал в пятницу.

"Это факту дела, но хочу прямо сказать, всем реваншистам и всем капитулянтам, всем, кто попробует играть с украинским законом, получат достойный ответ. Закон один для всех. Победа будет за нами", – отметил Луценко.

Глава ГПУ объяснил, что у него вызвало возмущение "предложение представителей Украины в Минской контактной группе запретить огонь в сторону противника".

Дело о подготовке финансирования террористов, по словам Луценко, касается "тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями".

Генпрокурор также вспомнил заявления "представителей в Минске" и "из властных кабинетов" о том, что "русские потеряли какой-то контроль над террористическими группировками в Луганской и Донецкой области".

"Говорить, что это какие-то сепаратисты, которые выходят из-под контроля России, это неправда", – подчеркнул Луценко.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что артиллерийские обстрелы украинских военных свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.

Представитель Украины в Минской контактной группе Леонида Кучмы говорил о необходимости не отвечать на "провокационные обстрелы" боевиков и предлагал отменить экономическую блокаду.

Однако генпрокурор не назвал ни одной фамилии и не уточнил, по каким именно заявлениями он открыл дела.

"Украинская правда" пытается выяснить, связаны ли перечисленные Луценко дела с заявлениями Кучмы. В пресс-службе ГПУ не подтверждают и не опровергают эту связь.

В то же время, законодательством предусмотрены различные источники виявленння обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления. В частности, дело можно открыть по устному заявлению; сообщению предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц; сообщениями в СМИ; материалам правоохранительных и контролирующих государственных органов об обнаружении фактов совершения или подготовки к совершению уголовных преступлений; сообщению представителей власти, общественности или отдельных граждан, задержавших подозреваемое лицо; самостоятельным обнаружением следователем или прокурором уголовного преступления.

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о "режиме тишины" в зоне вооруженного конфликта норму "не стрелять в ответ".
  • Однако позже Кучма объяснил, что украинские войска во время режима тишины на Донбассе не должны отвечать на "провокационные обстрелы" с гражданских объектов.
  • Также сообщалось, что ТКГ на заседании в Минске должна обсудить предложение Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
  • Сам политик сказал, что Донбасс не находится в экономической блокаде.
  • 7 июня, после нарушений боевиками режима тишины, гибели 2 украинских военных и еще 8 пострадавших, президент Владимир Зеленский сказал, что обстрелы боевиков свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.

Українська правда

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