СБУ разоблачила схему вывода в офшоры более 17 млн долларов
Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в оффшоры более 17 млн долларов (более 436 млн гривен) кредитных средств банка.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования.
Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации", - говорится в сообщении.
В ведомстве не уточняют, о каком банке идет речь.
По заключению специалистов СБУ, сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 млн гривен.
Следователи СБУ вынесли подозрение руководителю акционерного общества, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Также в ведомстве инициировали передачу активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.