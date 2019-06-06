Зеленский ответил на петицию за свою отставку: Не могу
Президент Владимир Зеленский в ответ на петицию за свою отставку заявил, что не может покинуть свой пост по "объективным и понятным" причинам.
Ответ главы государства обнародован на его сайте.
Он отметил, что "каждый сознательный и ответственный гражданин знает, что Конституция Украины четко определяет" условия увольнения президента.
Зеленский напомнил, что речь идет о 4 случаях: отставка, невозможность выполнять свои полномочия по состоянию здоровья, смещение с поста в порядке импичмента и смерть.
"По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу", – сказал президент.
Он объяснил, что, во-первых, "не может пренебречь волей 73%", которые поддержали его на выборах президента во втором туре.
"Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с привидениями коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму", – добавил Зеленский.
Вместе с тем он предложил подписантам петиции требовать у народных депутатов скорейшего голосования за проект закона об импичменте, который Зеленский подал в Верховную Раду 29 мая.
"Поддержка народными избранниками этого законопроекта, которым я начинаю борьбу за снятие неприкосновенности со всех должностных лиц и процесс жесткого очищения власти от старых коррумпированных политиков, позволит вам добиваться моей отставки законным, а главное – реальным способом", – добавил глава государства.
Кроме того, президент отметил, что рассмотрел петицию за отставку главы его администрации Андрея Богдана.
В ответ Зеленский процитировал законодательство, напомнил о целях АП и направлениях работы главы ведомства.
"Глава Администрации президента Украины назначается на должность и увольняеся с должности президентом Украины", – подытожил Зеленский, не дав ответ по существу.
Напомним:
- 22 мая на сайте президента зарегистрировали петицию "За отставку президента Владимира Зеленского".
- За неполные двое суток, уже 23 мая, петиция набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения главой государства.
- 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.
- Журналисты и общестенные активисты утверждали, что Богдан не может в течение 10 лет работать на госслужбе до октября 2024 года. Он попадает под ограничения, потому что дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.
- Заместитель главы Администрации президента Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что закон об очищении власти не распространяется на должности в АП.
- Сам Богдан считает, что он "абсолютно несправедливо" попал под закон о люстрации.
- В то же время, в Минюсте утверждают, что новый глава АП все же был люстрирован. Министерство попросило АП предоставить копии трудовых книжек и информацию о начале люстрационной проверкипредназначенных руководителей ведомства, в том числе и Богдана.
- 25 мая петиция за отставку Богдана набрала на сайте президента необходимые для расмотрения 25 тысяч голосов.