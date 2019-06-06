Зеленский ответил на петицию за свою отставку: Не могу

Президент Владимир Зеленский в ответ на петицию за свою отставку заявил, что не может покинуть свой пост по "объективным и понятным" причинам.

Ответ главы государства обнародован на его сайте.

Он отметил, что "каждый сознательный и ответственный гражданин знает, что Конституция Украины четко определяет" условия увольнения президента.

Зеленский напомнил, что речь идет о 4 случаях: отставка, невозможность выполнять свои полномочия по состоянию здоровья, смещение с поста в порядке импичмента и смерть.

"По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу", – сказал президент.

Он объяснил, что, во-первых, "не может пренебречь волей 73%", которые поддержали его на выборах президента во втором туре.

"Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с привидениями коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму", – добавил Зеленский.

Вместе с тем он предложил подписантам петиции требовать у народных депутатов скорейшего голосования за проект закона об импичменте, который Зеленский подал в Верховную Раду 29 мая.

"Поддержка народными избранниками этого законопроекта, которым я начинаю борьбу за снятие неприкосновенности со всех должностных лиц и процесс жесткого очищения власти от старых коррумпированных политиков, позволит вам добиваться моей отставки законным, а главное – реальным способом", – добавил глава государства.

Кроме того, президент отметил, что рассмотрел петицию за отставку главы его администрации Андрея Богдана.

В ответ Зеленский процитировал законодательство, напомнил о целях АП и направлениях работы главы ведомства.

"Глава Администрации президента Украины назначается на должность и увольняеся с должности президентом Украины", – подытожил Зеленский, не дав ответ по существу.

Напомним: