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Экс-глава Нацгвардии вышел из СИЗО

Вторник, 21 мая 2019, 13:29

Бывшего главу Нацгвардии Юрия Аллерова, которого подозревают в незаконном завладении миллионов гривен, 20 мая выпустили из-под стражи.

Такую информацию "Украинской правде" подтвердил заместитель главы САП Владимир Кривенко.

"Еще вчера его отпустили из-под стражи", - сказал Кривенко.

По словам адвоката экс-руководителя Нацгвардии, за Аллерова внесли залог в размере 4,8 млн гривен еще 17 мая, однако до 20 мая он находился под стражей.

Прокурор пояснил, что внесенные средства поступили 20 мая.

Напомним:

  • Генерал-полковник Юрий Аллеров командовал Национальной гвардией Украины с 30 декабря 2015 г. до  7 мая 2019 года.
  • По данным расследования журналистов программы "Наші гроші з Денисом Бігусом", Аллеров согласовывал замену жилого комплекса для гвардейцев, в результате чего они получили жилье не на столичном Печерске, а на окраине Киева. Разница в цене, по данным журналистов, составила более 100 млн гривен.
  • В декабре 2017 г. по данным фактам НАБУ начало уголовное производство.
  • В мае 2019 г. НАБУ задержало Юрия Аллерова, гендиректора компании "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду и частного предпринимателя-оценщика Алису Гринчук. Их подозревают в незаконном завладении 81635448 грн.
  • Майбороду суд отпустил под залог в 2 миллиона гривен, Гринчук избрана мера пресечения в виде 1,5 млн грн. залога.
  • 17 мая суд избрал Аллерову мера пресечения - содержание под стражей до 12 июля 2019 года, определив размер залога в 4,8 млн грн.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: прокуратураНацгвардиясудкоррупция
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