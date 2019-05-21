Бывшего главу Нацгвардии Юрия Аллерова, которого подозревают в незаконном завладении миллионов гривен, 20 мая выпустили из-под стражи.

Такую информацию "Украинской правде" подтвердил заместитель главы САП Владимир Кривенко.

"Еще вчера его отпустили из-под стражи", - сказал Кривенко.

По словам адвоката экс-руководителя Нацгвардии, за Аллерова внесли залог в размере 4,8 млн гривен еще 17 мая, однако до 20 мая он находился под стражей.

Прокурор пояснил, что внесенные средства поступили 20 мая.

Напомним: