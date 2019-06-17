РосСМИ: В ОРДЛО установили, кто организовал убийство их главаря Захарченко

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Понедельник, 17 июня 2019, 12:49

В "спецслужбах" боевиков ОРДЛО заявили, что организаторы убийства лидера боевиков "ДНР" Александра Захарченко - из Службы безопасности Украины, и их личности им известны.

Как пишет российский "Интерфакс", об этом в эфире "Россия 1" заявил представитель "спецслужб ДНР",  лицо которого было скрыто. 

"Непосредственно работу по "ДНР" в 5-м управлении (департамента контрразведки СБУ) организует 2-й отдел. Нам известны все сотрудники этого отдела, причастные к совершению преступлений на Донбассе", - заявил источник. 

В числе сотрудников СБУ, причастных к подготовке "терактов", он также назвал помощника начальника 5-го управления Сергея Моторина, который, по его словам, является выходцем из Донбасса, а ранее служил в Славянске.

"Именно на нем кровь Арсена Павлова (Мотороллы - ред.) и Александра Захарченко"- заявил источник росСМИ.

Также он назвал представителей украинских спецслужб Владислава Долгозвяга и Андрея Мушта, "агенты" которых Андрей Байдал под псевдонимом "Швед", Андрей Отенко, Дамир Баштанников "причастны к терактам на Донбассе".

В телесюжете также сообщалось, что задержанные "спецслужбами ДНР" так называемые агенты Сергей Бешта, Владислав Зайцев, и другие "дали информацию о своих кураторах в СБУ".

В числе таких кураторов были названы начальник 5-го управления департамента контрразведки СБУ Роман Червинский, его заместители Максим Попов и Александр Поклад.

Источник росСМИ также заявил, что "правоохранительным органам "Л/ДНР" известны имена, места жительства, семейное положение тех, кто в СБУ "причастен к организации терактов на территории Донбасса".

Напомним,

  • 31 августа 2018 года российские СМИ сообщили, что главаря боевиков ОРДО Александра Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка.
  • 24 сентября Служба безопасности Украины опубликовала переговоры боевиков ОРДО, которые борются за власть в "ДНР" после смерти Захарченко. В службе безопасности заявляют, что на записи боевики обсуждают изменения во "властях ДНР" и согласование этих действий с Кремлем.
  • Позже СБУ обнародовала аудиозапись с доказательствами подготовки так называемым главой "Народного Совета ДНР" Денисом Пушилиным устранения Захарченко. 

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Темы: ОРДЛО Росcия Захарченко


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