США готовятся направить больше военных на Ближний Восток - СМИ

Соединенные Штаты готовятся направить на Ближний Восток дополнительные войска "в ответ на растущее беспокойство по поводу Ирана", который Вашингтон обвиняет в нападении на нефтяные танкеры.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 2 американских чиновников, говоривших на условиях анонмности.

"Они не стали рассказывать о том, сколько войск будет развернуто, и о сроках их развертывания", - пишет издание.

Напомним: