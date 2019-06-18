США готовятся направить больше военных на Ближний Восток - СМИ
Вторник, 18 июня 2019, 01:10
Соединенные Штаты готовятся направить на Ближний Восток дополнительные войска "в ответ на растущее беспокойство по поводу Ирана", который Вашингтон обвиняет в нападении на нефтяные танкеры.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 2 американских чиновников, говоривших на условиях анонмности.
"Они не стали рассказывать о том, сколько войск будет развернуто, и о сроках их развертывания", - пишет издание.
Напомним:
- В Оманском заливе на двух нефтяных танкерах произошли взрывы, один из них загорелся. США обвиняют Иран в нападении на суда.
- Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф назвал инциденты "подозрительными" и призвал к региональному диалогу.
- Позже стало известно, что за несколько часов до подрыва двух танкеров в Оманском заливе иранские военные засекли в воздухе американский беспилотник и выпустили по нему ракету.