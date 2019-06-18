США готовятся направить больше военных на Ближний Восток - СМИ

94 просмотра
Вторник, 18 июня 2019, 01:10

Соединенные Штаты готовятся направить на Ближний Восток дополнительные войска "в ответ на растущее беспокойство по поводу Ирана", который Вашингтон обвиняет в нападении на нефтяные танкеры.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 2 американских чиновников, говоривших на условиях анонмности.

"Они не стали рассказывать о том, сколько войск будет развернуто, и о сроках их развертывания", - пишет издание.

Напомним:

  • В Оманском заливе на  двух нефтяных танкерах произошли взрывы, один из них загорелся. США обвиняют Иран в нападении на суда.
  • Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф назвал инциденты "подозрительными" и призвал к региональному диалогу.
  • Позже стало известно, что за несколько часов до подрыва двух танкеров в Оманском заливе иранские военные засекли в воздухе американский беспилотник и выпустили по нему ракету.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: США Иран


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Кремле увидели признаки кибервойны США против РФ 17 июня 2019, 14:22
Украина получит от США медицинскую гумпомощь - для лечения военных и детей 17 июня 2019, 09:52
Израиль назвал город на Голанах именем Трампа 17 июня 2019, 05:09
Все новости
Главные новости
ЦИК зарегистрировала список первой партии
Макрон: мы хотим избежать полного выхода России из Совета Европы
Зеленский: Мы не готовы к диалогу с сепаратистами
Советники начнут готовить встречу "нормандской четверки" - Зеленский
Все новости
репортаж

Какие тайны скрывает Одесская Опера

здоровье

7 способов улучшить "дыхалку"

Фото

Виртуальное путешествие тюрьмами

Поиск по сайту
Архив
Весь архів