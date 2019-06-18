США готуються направити більше військових на Близький Схід - ЗМІ

Сполучені Штати готуються направити на Близький Схід додаткові війська "у відповідь на зростаюче занепокоєння з приводу Ірану", якого Вашингтон звинувачує у нападі на нафтові танкери.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на 2 американських чиновників, які говорили на умовах анонмності.

"Вони не стали розповідати про те, скільки військ буде розгорнуто, та про терміни їхнього розгортання", - пише видання.

Нагадаємо: