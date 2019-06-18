США готуються направити більше військових на Близький Схід - ЗМІ

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Вівторок, 18 червня 2019, 01:10

Сполучені Штати готуються направити на Близький Схід додаткові війська "у відповідь на зростаюче занепокоєння з приводу Ірану", якого Вашингтон звинувачує у нападі на нафтові танкери.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на 2 американських чиновників, які говорили на умовах анонмності.

"Вони не стали розповідати про те, скільки військ буде розгорнуто, та про терміни їхнього розгортання", - пише видання.

Нагадаємо:

  • В Оманській затоці на двох нафтових танкерах сталися вибухи, один з них загорівся. США звинувачують Іран в нападі на судна.
  • Міністр закордонних справ Ірану Мухаммед Джавад Заріф назвав інциденти "підозрілими" і закликав до регіонального діалогу.
  • Згодом стало відомо, що за кілька годин до підриву двох танкерів в Оманській затоці іранські військові засікли в повітрі американський безпілотник і випустили по ньому ракету.

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Теми: США Іран


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