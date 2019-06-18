Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США готуються направити більше військових на Близький Схід - ЗМІ

Вівторок, 18 червня 2019, 01:10

Сполучені Штати готуються направити на Близький Схід додаткові війська "у відповідь на зростаюче занепокоєння з приводу Ірану", якого Вашингтон звинувачує у нападі на нафтові танкери.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на 2 американських чиновників, які говорили на умовах анонмності.

"Вони не стали розповідати про те, скільки військ буде розгорнуто, та про терміни їхнього розгортання", - пише видання.

Нагадаємо:

  • В Оманській затоці на двох нафтових танкерах сталися вибухи, один з них загорівся. США звинувачують Іран в нападі на судна.
  • Міністр закордонних справ Ірану Мухаммед Джавад Заріф назвав інциденти "підозрілими" і закликав до регіонального діалогу.
  • Згодом стало відомо, що за кілька годин до підриву двох танкерів в Оманській затоці іранські військові засікли в повітрі американський безпілотник і випустили по ньому ракету.

Теми: СШАІран
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
США
Парламент Чехії схвалив оборонну угоду зі США
NASAMS, снаряди і техніка: США оголосили нову військову допомогу Україні на $1,3 млрд
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Останні новини
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
Усі новини...
Реклама: