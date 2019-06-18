Соратник Медведчука обновил руководство канала ZIK

Генеральным директором телеканала ZIK после смены собственника стала продюсер, руководитель "Интер медиа продакшн" Наталья Витрук.

Телеканал начинает свое переформатирование, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на PR-отдел ZIK.

"Возглавить ZIK для меня новый профессиональный вызов. Я рада присоединиться к команде специалистов канала и начать строить медиаплощадку будущего. Многое сделано, но многое также еще впереди. Это будет социально ответственный телеканал, поскольку нашим слоганом становится "ZIK. Объединяем страну", – заявила Витрук.

Функции шеф-редактора телеканала возложены на Дарию Гордийко, которая раньше работала выпускающим редактором NewsOne и шеф-редактором ток-шоу на "Прямом".

Даниил Никуленко, который до этого занимал должность шеф-редактора медиа-холдинга ZIK, станет заместителем гендиректора телеканала.

Одним из новых лиц телеканала ZIK будет ведущий Василий Апасов, который во вторник выйдет в эфир со своим авторским проектом.



Согласно обновленной концепции, "ZIK будет объединять украинцев от Одессы до Полтавы, от Мариуполя до Ивано-Франковска, от Черновцов до Харькова, от Николаева до Чернигова".

Напомним: