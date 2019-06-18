Соратник Медведчука обновил руководство канала ZIK

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Вторник, 18 июня 2019, 14:55

Генеральным директором телеканала ZIK после смены собственника стала продюсер, руководитель "Интер медиа продакшн" Наталья Витрук.

Телеканал начинает свое переформатирование, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на PR-отдел ZIK.

"Возглавить ZIK для меня новый профессиональный вызов. Я рада присоединиться к команде специалистов канала и начать строить медиаплощадку будущего. Многое сделано, но многое также еще впереди. Это будет социально ответственный телеканал, поскольку нашим слоганом становится "ZIK. Объединяем страну", – заявила Витрук.

Функции шеф-редактора телеканала возложены на Дарию Гордийко, которая раньше работала выпускающим редактором NewsOne и шеф-редактором ток-шоу на "Прямом".

Даниил Никуленко, который до этого занимал должность шеф-редактора медиа-холдинга ZIK, станет заместителем гендиректора телеканала.

Одним из новых лиц телеканала ZIK будет ведущий Василий Апасов, который во вторник выйдет в эфир со своим авторским проектом.

Согласно обновленной концепции, "ZIK будет объединять украинцев от Одессы до Полтавы, от Мариуполя до Ивано-Франковска, от Черновцов до Харькова, от Николаева до Чернигова".

Напомним:

  • Соратник Виктора Медведчука, народный депутат от "Оппозиционного блока" Тарас Козак 14 июня стал собственником телевизионных вещателей телеканала ZIK.
  • Теперь он владеет тремя каналами и создает на базе "112 Украина", NewsOne и ZIK медиахолдинг "Новости".
  • Однако после смены владельца из ZIK ушли гендиректор медиахолдинга Игорь Туркевич, руководитель департамента производства собственных программ Ольга Мовчан, шеф-редактор новостей телеканала Роман Недзельский, главный редактор ИА ZIK Татьяна Вергелес, автор и ведущий Вахтанг Кипиани, журналисты Сергей Рахманин и Татьяна Даниленко.

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Темы: Медведчук телевидение СМИ медиа


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