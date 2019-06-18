Соратник Медведчука оновив керівництво каналу ZIK

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Вівторок, 18 червня 2019, 14:55

Генеральним директором телеканалу ZIK після зміни власника стала продюсер, керівник "Інтер Медіа Продакшн" Наталія Вітрук.

Телеканал розпочинає своє переформатування, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на PR-відділ ZIK.

"Очолити ZIK для мене – новий професійний виклик. Я рада приєднатися до команди фахівців каналу й почати будувати медіамайданчик майбутнього. Багато зроблено, але багато також іще попереду. Це буде соціально відповідальний телеканал, оскільки нашим слоганом стає "ZIK. Об'єднуємо країну", – заявила Вітрук.

Функції шеф-редактора телеканалу покладено на Дарію Гордійко, яка раніше працювала випусковим редактором NewsOne і шеф-редактором ток-шоу на "Прямому".

Данило Нікуленко, який до цього обіймав посаду шеф-редактора медіа-холдингу ZIK, стане заступником гендиректора телеканалу.

Одним із нових облич телеканалу ZIK буде ведучий Василь Апасов, який у вівторок вийде в ефір зі своїм авторським проектом.

Згідно з оновленою концепцією, "ZIK об'єднуватиме українців від Одеси до Полтави, від Маріуполя до Івано-Франківська, від Чернівців до Харкова, від Миколаєва до Чернігова".

Нагадаємо:

  • Соратник Віктора Медведчука, народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак 14 червня став власником телевізійних мовників телеканалу ZIK.
  • Тепер він володіє трьома каналами і створює на базі "112 Україна", NewsOne та ZIK медіахолдинг "Новини".
  • Однак після зміни власника з ZIK пішли гендиректор медіахолдингу Ігор Туркевич, керівниця департаменту виробництва власних програм Ольга Мовчан, шеф-редактор новин телеканалу Роман Недзельський, головна редакторка ІА ZIK Тетяна Вергелес, автор і ведучий Вахтанг Кіпіані, журналісти Сергій Рахманін і Тетяна Даниленко.
  • Канали Козака регулярно крутять відеозаписи промов Віктора Медведчука, який є кумом президента РФ Володимира Путіна, висвітлюють події за участю Медведчука, просувають вигідні йому тези.

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Теми: Медведчук телебачення ЗМІ медіа


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