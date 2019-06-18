Соратник Медведчука оновив керівництво каналу ZIK

Генеральним директором телеканалу ZIK після зміни власника стала продюсер, керівник "Інтер Медіа Продакшн" Наталія Вітрук.

Телеканал розпочинає своє переформатування, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на PR-відділ ZIK.

"Очолити ZIK для мене – новий професійний виклик. Я рада приєднатися до команди фахівців каналу й почати будувати медіамайданчик майбутнього. Багато зроблено, але багато також іще попереду. Це буде соціально відповідальний телеканал, оскільки нашим слоганом стає "ZIK. Об'єднуємо країну", – заявила Вітрук.

Функції шеф-редактора телеканалу покладено на Дарію Гордійко, яка раніше працювала випусковим редактором NewsOne і шеф-редактором ток-шоу на "Прямому".

Данило Нікуленко, який до цього обіймав посаду шеф-редактора медіа-холдингу ZIK, стане заступником гендиректора телеканалу.

Одним із нових облич телеканалу ZIK буде ведучий Василь Апасов, який у вівторок вийде в ефір зі своїм авторським проектом.

Згідно з оновленою концепцією, "ZIK об'єднуватиме українців від Одеси до Полтави, від Маріуполя до Івано-Франківська, від Чернівців до Харкова, від Миколаєва до Чернігова".

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