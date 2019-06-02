Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Мост Кличко" усилят супербронированным стеклом

Воскресенье, 2 июня 2019, 09:27
Мост Кличко усилят супербронированным стеклом

Защитную пленку-стекло на новом пешеходном переходе заменят слоем толстого супербронированного стекла, поскольку она постоянно страдает от повреждений.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Интерфакс-Украина.

Мэр осмотрел стеклянные элементы покрытия моста, которые сейчас временно ограждены и отметил, что стекло безопасное, но из-за проблем со сменной защитной стеклом-пленкой, которое страдает и от вандалов, и от большого наплыва людей, его решили заменить еще одним слоем толстого супербронированного стекла.

"Стекло на мосту останется. Мы снимем защитную сменную пленку и вместо нее, дополнительно к прочной конструкции стеклянных элементов, будет еще один слой супербронированного стекла. Оно не должно царапаться, но, если и будут появляться царапины, их можно будет полировать", - сказал Кличко.

По его словам, к работам по обновлению стеклянных элементов привлечены лучшие специалисты, среди них и иностранные. 

Также Кличко открыл обновленную Аллею художников, которую продлили до фуникулера, обустроили деревянный променад и несколько смотровых площадок.

Как сообщил мэр, на Аллее выполнены работы по укреплению стены вдоль парка скульптур музея Кавалеридзе к беседке, которую отреставрировали, установлены пандусы и камеры видеонаблюдения.

Обновленная Аллея художников является частью большого туристического маршрута, который начинается от Пейзажной аллеи, идет к лестнице в урочище Гончары-Кожемяки, Андреевскому спуску, и через Аллею художников - к новому пешеходному мосту. 

По словам Кличко, этот маршрут планируется продлить до Киево-Печерской Лавры.

Напомним:

  • 25 мая в столице открыли пешеходный мост между Владимирской горкой и парком "Хрещатый", который имеет полосу для велосипедистов и две смотровых терраски со стеклом под ногами. 
  • 26 мая на двух фрагментах пешеходной части треснуло стекло, позже треснул еще один фрагмент.
  • 27 мая поврежденную стекло-пленку сменили.
  • Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста), рассматривается версия того, что по мосту стреляли. 
  • Полиция Киева начала уголовное производство по факту повреждения моста, участок пешеходной части со стеклянной поверхностью закрыли на проверку.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевВиталий Кличкостроительство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Киев
Более 170 мирных жителей погибло в Киеве от российских атак – Кличко
В Киеве горела АЗС, есть пострадавшие
В Киеве задачу защиты неба почти решили, в других городах работаем – Резников
Последние новости
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
Все новости...
Реклама: