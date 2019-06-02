"Мост Кличко" усилят супербронированным стеклом
Защитную пленку-стекло на новом пешеходном переходе заменят слоем толстого супербронированного стекла, поскольку она постоянно страдает от повреждений.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Интерфакс-Украина.
Мэр осмотрел стеклянные элементы покрытия моста, которые сейчас временно ограждены и отметил, что стекло безопасное, но из-за проблем со сменной защитной стеклом-пленкой, которое страдает и от вандалов, и от большого наплыва людей, его решили заменить еще одним слоем толстого супербронированного стекла.
"Стекло на мосту останется. Мы снимем защитную сменную пленку и вместо нее, дополнительно к прочной конструкции стеклянных элементов, будет еще один слой супербронированного стекла. Оно не должно царапаться, но, если и будут появляться царапины, их можно будет полировать", - сказал Кличко.
По его словам, к работам по обновлению стеклянных элементов привлечены лучшие специалисты, среди них и иностранные.
Также Кличко открыл обновленную Аллею художников, которую продлили до фуникулера, обустроили деревянный променад и несколько смотровых площадок.
Как сообщил мэр, на Аллее выполнены работы по укреплению стены вдоль парка скульптур музея Кавалеридзе к беседке, которую отреставрировали, установлены пандусы и камеры видеонаблюдения.
Обновленная Аллея художников является частью большого туристического маршрута, который начинается от Пейзажной аллеи, идет к лестнице в урочище Гончары-Кожемяки, Андреевскому спуску, и через Аллею художников - к новому пешеходному мосту.
По словам Кличко, этот маршрут планируется продлить до Киево-Печерской Лавры.
Напомним:
- 25 мая в столице открыли пешеходный мост между Владимирской горкой и парком "Хрещатый", который имеет полосу для велосипедистов и две смотровых терраски со стеклом под ногами.
- 26 мая на двух фрагментах пешеходной части треснуло стекло, позже треснул еще один фрагмент.
- 27 мая поврежденную стекло-пленку сменили.
- Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста), рассматривается версия того, что по мосту стреляли.
- Полиция Киева начала уголовное производство по факту повреждения моста, участок пешеходной части со стеклянной поверхностью закрыли на проверку.