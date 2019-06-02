"Мост Кличко" усилят супербронированным стеклом

Защитную пленку-стекло на новом пешеходном переходе заменят слоем толстого супербронированного стекла, поскольку она постоянно страдает от повреждений.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Интерфакс-Украина.

Мэр осмотрел стеклянные элементы покрытия моста, которые сейчас временно ограждены и отметил, что стекло безопасное, но из-за проблем со сменной защитной стеклом-пленкой, которое страдает и от вандалов, и от большого наплыва людей, его решили заменить еще одним слоем толстого супербронированного стекла.

"Стекло на мосту останется. Мы снимем защитную сменную пленку и вместо нее, дополнительно к прочной конструкции стеклянных элементов, будет еще один слой супербронированного стекла. Оно не должно царапаться, но, если и будут появляться царапины, их можно будет полировать", - сказал Кличко.

По его словам, к работам по обновлению стеклянных элементов привлечены лучшие специалисты, среди них и иностранные.

Также Кличко открыл обновленную Аллею художников, которую продлили до фуникулера, обустроили деревянный променад и несколько смотровых площадок.

Как сообщил мэр, на Аллее выполнены работы по укреплению стены вдоль парка скульптур музея Кавалеридзе к беседке, которую отреставрировали, установлены пандусы и камеры видеонаблюдения.

Обновленная Аллея художников является частью большого туристического маршрута, который начинается от Пейзажной аллеи, идет к лестнице в урочище Гончары-Кожемяки, Андреевскому спуску, и через Аллею художников - к новому пешеходному мосту.

По словам Кличко, этот маршрут планируется продлить до Киево-Печерской Лавры.

Напомним: