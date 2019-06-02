"Мост Кличко" усилят супербронированным стеклом

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Воскресенье, 2 июня 2019, 09:27

Защитную пленку-стекло на новом пешеходном переходе заменят слоем толстого супербронированного стекла, поскольку она постоянно страдает от повреждений.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Интерфакс-Украина.

Мэр осмотрел стеклянные элементы покрытия моста, которые сейчас временно ограждены и отметил, что стекло безопасное, но из-за проблем со сменной защитной стеклом-пленкой, которое страдает и от вандалов, и от большого наплыва людей, его решили заменить еще одним слоем толстого супербронированного стекла.

"Стекло на мосту останется. Мы снимем защитную сменную пленку и вместо нее, дополнительно к прочной конструкции стеклянных элементов, будет еще один слой супербронированного стекла. Оно не должно царапаться, но, если и будут появляться царапины, их можно будет полировать", - сказал Кличко.

По его словам, к работам по обновлению стеклянных элементов привлечены лучшие специалисты, среди них и иностранные. 

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Темы: Киев Кличко строительство


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