Стеклянный участок "моста Кличко" закрыли на проверку

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Четверг, 30 мая 2019, 14:12

Участок пешеходного моста между Владимирской горкой и парком "Крещатый" со стеклянной поверхностью огородили из-за регламентных работ.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Александра Спасибко.

"Ведутся регламентные работы. Проверяют верхнее защитное стекло", - уточнили в КГГА.

По словам спикера, не нужно паниковать, сейчас "происходят регламентные работы - научно техническое сопровождение".

На вопрос, долго ли будут продолжаться регламентные работы, в пресс-службе ответили: "Надеюсь, что нет".

Также в ведомстве уточнили, что пока не могут сказать конечной даты работ на мосту.

Ранее 30 мая журналист Игорь Рец опубликовал в Facebook видео огороженного стеклянного фрагмента моста.

Напомним:

  • В субботу 25 мая, ко Дню Киева, в столице открыли пешеходный мост между Владимирской горкой и парком "Хрещатый", который имеет полосу для велосипедистов и две смотровых терраски со стеклом под ногами.
  • В оба выходных посмотреть на мост пришли много людей.
  • Уже в воскресенье 26 мая на двух фрагментах пешеходной части треснуло стекло, потом треснул еще один фрагмент.
  • 27 мая поврежденную стекло-пленку сменили.
  • Тогда Кличко сообщил: "Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста). Рассматривается версия того, что стреляли".

Украинская правда

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Темы: Киев местная власть Кличко


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