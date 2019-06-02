Ранение ребенка патрульными: прокуратура будет просить о домашнем аресте
Двум работникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого Киевской области, которые попали в ребенка из огнестрельного оружия, сообщено о подозрении.
Об этом сообщает в воскресенье прокуратура Киевской области.
"Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области сегодня, 02 июня, следователем Государственного бюро расследований двум полицейским сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины, а именно в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц", - отметили в прокуратуре.
Там сообщили, что указанные работники патрульной полиции 31 мая текущего года в г. Переяслав-Хмельницкий во время отдыха употребляли спиртные напитки.
"В дальнейшем договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлических банках и других предметах, которые были расположены в месте, где могли находиться люди. Вследствие осуществления выстрелов попали в малолетнего мальчика, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратурой готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от занимаемых должностей.
Напоминаем:
- 1 июня ГБР сообщило, что его следователи расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области 5-летнему мальчику.
- В ночь на воскресенье председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил, что двое подозреваемых полицейских задержаны в порядке статьи 208 УПК.
- Бабушка раненого мальчика рассказала, что полицейские признают свою вину, но не знают, кто из них попал в ребенка, потому что были очень пьяны.