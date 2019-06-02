Двум работникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого Киевской области, которые попали в ребенка из огнестрельного оружия, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает в воскресенье прокуратура Киевской области.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области сегодня, 02 июня, следователем Государственного бюро расследований двум полицейским сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины, а именно в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц", - отметили в прокуратуре.

Там сообщили, что указанные работники патрульной полиции 31 мая текущего года в г. Переяслав-Хмельницкий во время отдыха употребляли спиртные напитки.

"В дальнейшем договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлических банках и других предметах, которые были расположены в месте, где могли находиться люди. Вследствие осуществления выстрелов попали в малолетнего мальчика, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратурой готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде "круглосуточного домашнего ареста содержания под стражей" и отстранения от занимаемых должностей.

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