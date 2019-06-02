В прокуратуре рассказали о ранении мальчика патрульными: развлекались

3927 просмотров
Воскресенье, 2 июня 2019, 20:55

Двум работникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого Киевской области, которые попали в ребенка из огнестрельного оружия, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает в воскресенье прокуратура Киевской области.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области сегодня, 02 июня, следователем Государственного бюро расследований двум полицейским сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины, а именно в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц", - отметили в прокуратуре.

Там сообщили, что указанные работники патрульной полиции 31 мая текущего года в г. Переяслав-Хмельницкий во время отдыха употребляли спиртные напитки.

"В дальнейшем договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлических банках и других предметах, которые были расположены в месте, где могли находиться люди. Вследствие осуществления выстрелов попали в малолетнего мальчика, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратурой готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде "круглосуточного домашнего ареста содержания под стражей" и отстранения от занимаемых должностей.

Напоминаем:

  • Следователи ГБР расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области 5-летнему мальчику.
  • В ночь на воскресенье председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил, что двое подозреваемых полицейских задержаны в порядке статьи 208 УПК.
  • Бабушка раненого мальчика рассказала, что полицейские признают свою вину, но не знают, кто из них попал в ребенка, потому что были очень пьяны.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: полиция прокуратура Киевская область


powered by lun.ua
Материалы по теме
Из-за сноса памятника Жукову в Харькове открыли два производства 2 июня 2019, 20:24
Бабушка раненого мальчика: Полицейские признают вину, были очень пьяны 2 июня 2019, 17:49
Работники полиции, которые стреляли в ребенка, задержаны 2 июня 2019, 00:53
Все новости
Главные новости
Матиос собирает силовиков из-за видео об оккупации Румынией Буковины
Бабушка раненого мальчика: Полицейские признают вину, были очень пьяны
Партию "Доверяй делам" возглавил Кернес: обругал митингующих и вспомнил о Януковиче
Харьков: Против партии Кернеса и Труханова протестуют, памятник Жукову снесли
Все новости
мир

В Великобритании дети пытаются отбелить свою кожу

язык

Окончательная редакция нового Украинского правописания: основные новации

исследование

У детей и подростков растет чувство тревоги

Поиск по сайту
Архив
Весь архів