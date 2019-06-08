Чубаров рассказал, с кем крымские татары идут на выборы

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Суббота, 8 июня 2019, 22:21

На досрочных парламентских выборах крымские татары будут представлены в списках нескольких политсил.

Об этом сообщил лидер Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от БПП Рефат Чубаров, пишет Интерфакс-Украина

По словам Чубарова, национальный лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и он сам провели консультации с представителями шести политических партий, часть которых в настоящее время уже включила в свои списки представителей крымских татар.

"В списках партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко будут представлены крымские татары – Мустафа Джемилев и заместитель главы Меджлиса и Ахтем Чийхоз. В списках партии "Украинская стратегия", которую возглавляет премьер-министр Украины Владимир Гройсман, - первый замминистра информационной политики Украины Эмине Джаппарова. В партии "Голос", которую возглавил Святослав Вакарчук – будет два представителя крымских татар. На третьей позиции в списках партии "Сила и честь" Игоря Смешко – Рефат Чубаров", - сообщил он. 

Напомним, 

  • Ранее Чубаров заявил, что представителей крымских татар нет в списках "Оппозиционного платформы", а в "Батькивщине" - нет крымских татар, но есть представители Крыма.
  • Сам Чубаров идет в парламент по списку партии "Сила и честь" Игоря Смешко. В нынешнем составе Верховной Рады Чубаров входит во фракцию БПП.
  • Досрочные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.

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Темы: виборы Верховная Рада крымские татары Чубаров


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