Новый опрос: "Голос" Вакарчука уже перегнал "ЕС" Порошенко

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Среда, 19 июня 2019, 12:52

Если бы выборы в Верховную Раду проводились в ближайшее воскресенье, то в парламент имели бы шанс пройти 5 партий во главе со "Слугой народа".

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" от 8 по 12 июня.

За "Слугу народа" готовы проголосовать 47,1% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Также, согласно опросу, преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За жизнь" (11,1%), партия "Голос" (8,1%), "Батькивщина" (7,3%) и "Европейская солидарность "(5,0%).

С учетом погрешности, имеет шанс пройти в следующую Раду и партия экс-руководителя СБУ Игоря Смешко "Сила и честь" (4,1%).

 

Другие партии барьер в 5% не преодолевают. При этом 26,8% опрошенных отметили, что еще не определились с партией или не пойдут голосовать.

Опрос проводился с 8 по 12 июня среди 2000 респондентов старше 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

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Напомним:

  • В предыдущем опросе "Рейтинга" с 6 по 9 июня говорилось о том, что "Голос" набирает 6,4% голосов, а "Евросолидарность" - 7,9%.
  • По данным предварительного опроса "Социального мониторинга" в парламент могут пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос", который набирал 5,3% поддержки.
  • Согласно исследованию центра соратника Порошенко "Социс" партия "Евросолидарность" набирала 9,5% поддержки и была на втором месте после "Слуги народа", а "Голос" - 4,9% голосов.
  • Опрос КМИС до 7 июня также свидетельствует о том, что в Раду проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".
  • Выборы народных депутатов запланированы на 21 июля.

Украинская правда

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Темы: опрос Верховная Рада социология виборы


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