Новый опрос: "Голос" Вакарчука уже перегнал "ЕС" Порошенко
Если бы выборы в Верховную Раду проводились в ближайшее воскресенье, то в парламент имели бы шанс пройти 5 партий во главе со "Слугой народа".
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" от 8 по 12 июня.
За "Слугу народа" готовы проголосовать 47,1% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.
Также, согласно опросу, преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За жизнь" (11,1%), партия "Голос" (8,1%), "Батькивщина" (7,3%) и "Европейская солидарность "(5,0%).
С учетом погрешности, имеет шанс пройти в следующую Раду и партия экс-руководителя СБУ Игоря Смешко "Сила и честь" (4,1%).
Другие партии барьер в 5% не преодолевают. При этом 26,8% опрошенных отметили, что еще не определились с партией или не пойдут голосовать.
Опрос проводился с 8 по 12 июня среди 2000 респондентов старше 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.
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Напомним:
- В предыдущем опросе "Рейтинга" с 6 по 9 июня говорилось о том, что "Голос" набирает 6,4% голосов, а "Евросолидарность" - 7,9%.
- По данным предварительного опроса "Социального мониторинга" в парламент могут пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос", который набирал 5,3% поддержки.
- Согласно исследованию центра соратника Порошенко "Социс" партия "Евросолидарность" набирала 9,5% поддержки и была на втором месте после "Слуги народа", а "Голос" - 4,9% голосов.
- Опрос КМИС до 7 июня также свидетельствует о том, что в Раду проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".
- Выборы народных депутатов запланированы на 21 июля.