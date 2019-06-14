Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ПЦУ объясняют: "собор" Филарета – это раскол

Пятница, 14 июня 2019, 14:25
В ПЦУ объясняют: собор Филарета – это раскол

Проведение собора ликвидированного Киевского патриархата будет означать церковное разделение со всеми каноническими и юридическими последствиями.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Киевской Митрополии УПЦ (ПЦУ), обнародованном 14 июня.

"Самовольное и неуставное проведение собрания неопределенной группы неуполномоченных лиц с присвоением этому собранию названия "Собор" означает церковное разделение и отделение организаторов и участников таких собраний от Православной Церкви Украины со всеми каноническими и юридическими последствиями", - говорится в заявлении.

В ПЦУ в который раз напоминают, что Украинская православная церковь Киевского патриархата как отдельное религиозное объединение прекратила свою деятельность путем объединения и присоединения к образованной единой поместной православной церкви Украины.

В ПЦУ подчеркивают, что имеют полноценный статус автокефалии, то есть полной административной независимости.

"ПЦУ не является "митрополией Константинопольского патриархата" и не подчиняется ему, сохраняя с Вселенским патриархатом ту же молитвенную и каноническую связь, что и остальные поместные церкви.

Священники отмечают, что томос об автокефалии принципиально не отличается от ряда подобных томосов, предоставленных в прошлом другим поместным церквям. Об условиях его предоставления стало известно еще в декабре 2018 года.

"Следовательно провозглашение только сейчас негативных оценок, вполне созвучных с пропагандой против томоса со стороны Московского патриархата, вызывает удивление и глубокое неприятие в церкви и обществе", - говорится в заявлении.

В ПЦУ напоминают, что Филарет сам созвал объединительный собор и голосовал за его решение.

"Персональный отказ кого-то из участников через несколько месяцев после события признавать решения собора, объявление их "ситуативными", то есть якобы сделанными с сознательным намерением ввести кого-то в заблуждение – не могут отменить или приостановить действие этих решений", – говорится также в заявлении.

От имени митрополита Киевского и всея Украины Епифания, ПЦУ призывает всех иерархов, духовенство и верующих, желающих блага для церкви и Украины, не принимать никакого участия в мероприятиях и действиях, которые разрушают единство поместной УПЦ.

Читайте также: Отцы и дети. Почему ссорятся патриарх Филарет и митрополит Епифаний

Напомним:

  • Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что 20 июня созывает собор ликвидированного Киевского патриархата, где планирует официально отказаться от постановления объединительного собора 15 декабря 2019 года.
  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
  • Весной Филарет стал утверждать, что при при переговорах о создании Единой поместной православной украинской церкви президент Петр Порошенко уговорил его снять свою кандидатуру на предстоятеля, но пообещал негласное руководство.
  • Филарет заявил, что договоренности нарушены и начал критиковать действия Епифания.
  • Филарет также заявлял, что Киевский патриархат до сих пор не ликвидирован.
  • После этого поместная Православная церковь Украины опубликовала фрагмент видеозаписи собора от 15 декабря 2018 года, на котором зафиксирована ликвидация Украинской православной церкви Киевского патриархата.
  • Представители украинской интеллигенции призвали Филарета не поддаваться кремлевскому влиянию и не вредить ПЦУ.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: церковь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
церковь
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Не добрые самаритяне: как Российская православная церковь "спасает" украинцев от войны
На Хмельнитчине сторонники УПЦ не пускают верующих ПЦУ в церковь
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: