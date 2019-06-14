В ПЦУ объясняют: "собор" Филарета – это раскол
Проведение собора ликвидированного Киевского патриархата будет означать церковное разделение со всеми каноническими и юридическими последствиями.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы Киевской Митрополии УПЦ (ПЦУ), обнародованном 14 июня.
"Самовольное и неуставное проведение собрания неопределенной группы неуполномоченных лиц с присвоением этому собранию названия "Собор" означает церковное разделение и отделение организаторов и участников таких собраний от Православной Церкви Украины со всеми каноническими и юридическими последствиями", - говорится в заявлении.
В ПЦУ в который раз напоминают, что Украинская православная церковь Киевского патриархата как отдельное религиозное объединение прекратила свою деятельность путем объединения и присоединения к образованной единой поместной православной церкви Украины.
В ПЦУ подчеркивают, что имеют полноценный статус автокефалии, то есть полной административной независимости.
"ПЦУ не является "митрополией Константинопольского патриархата" и не подчиняется ему, сохраняя с Вселенским патриархатом ту же молитвенную и каноническую связь, что и остальные поместные церкви.
Священники отмечают, что томос об автокефалии принципиально не отличается от ряда подобных томосов, предоставленных в прошлом другим поместным церквям. Об условиях его предоставления стало известно еще в декабре 2018 года.
"Следовательно провозглашение только сейчас негативных оценок, вполне созвучных с пропагандой против томоса со стороны Московского патриархата, вызывает удивление и глубокое неприятие в церкви и обществе", - говорится в заявлении.
В ПЦУ напоминают, что Филарет сам созвал объединительный собор и голосовал за его решение.
"Персональный отказ кого-то из участников через несколько месяцев после события признавать решения собора, объявление их "ситуативными", то есть якобы сделанными с сознательным намерением ввести кого-то в заблуждение – не могут отменить или приостановить действие этих решений", – говорится также в заявлении.
От имени митрополита Киевского и всея Украины Епифания, ПЦУ призывает всех иерархов, духовенство и верующих, желающих блага для церкви и Украины, не принимать никакого участия в мероприятиях и действиях, которые разрушают единство поместной УПЦ.
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Напомним:
- Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что 20 июня созывает собор ликвидированного Киевского патриархата, где планирует официально отказаться от постановления объединительного собора 15 декабря 2019 года.
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
- Весной Филарет стал утверждать, что при при переговорах о создании Единой поместной православной украинской церкви президент Петр Порошенко уговорил его снять свою кандидатуру на предстоятеля, но пообещал негласное руководство.
- Филарет заявил, что договоренности нарушены и начал критиковать действия Епифания.
- Филарет также заявлял, что Киевский патриархат до сих пор не ликвидирован.
- После этого поместная Православная церковь Украины опубликовала фрагмент видеозаписи собора от 15 декабря 2018 года, на котором зафиксирована ликвидация Украинской православной церкви Киевского патриархата.
- Представители украинской интеллигенции призвали Филарета не поддаваться кремлевскому влиянию и не вредить ПЦУ.