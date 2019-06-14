В ПЦУ объясняют: "собор" Филарета – это раскол

Проведение собора ликвидированного Киевского патриархата будет означать церковное разделение со всеми каноническими и юридическими последствиями.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Киевской Митрополии УПЦ (ПЦУ), обнародованном 14 июня.

"Самовольное и неуставное проведение собрания неопределенной группы неуполномоченных лиц с присвоением этому собранию названия "Собор" означает церковное разделение и отделение организаторов и участников таких собраний от Православной Церкви Украины со всеми каноническими и юридическими последствиями", - говорится в заявлении.

В ПЦУ в который раз напоминают, что Украинская православная церковь Киевского патриархата как отдельное религиозное объединение прекратила свою деятельность путем объединения и присоединения к образованной единой поместной православной церкви Украины.

В ПЦУ подчеркивают, что имеют полноценный статус автокефалии, то есть полной административной независимости.

"ПЦУ не является "митрополией Константинопольского патриархата" и не подчиняется ему, сохраняя с Вселенским патриархатом ту же молитвенную и каноническую связь, что и остальные поместные церкви.

Священники отмечают, что томос об автокефалии принципиально не отличается от ряда подобных томосов, предоставленных в прошлом другим поместным церквям. Об условиях его предоставления стало известно еще в декабре 2018 года.

"Следовательно провозглашение только сейчас негативных оценок, вполне созвучных с пропагандой против томоса со стороны Московского патриархата, вызывает удивление и глубокое неприятие в церкви и обществе", - говорится в заявлении.

В ПЦУ напоминают, что Филарет сам созвал объединительный собор и голосовал за его решение.

"Персональный отказ кого-то из участников через несколько месяцев после события признавать решения собора, объявление их "ситуативными", то есть якобы сделанными с сознательным намерением ввести кого-то в заблуждение – не могут отменить или приостановить действие этих решений", – говорится также в заявлении.

От имени митрополита Киевского и всея Украины Епифания, ПЦУ призывает всех иерархов, духовенство и верующих, желающих блага для церкви и Украины, не принимать никакого участия в мероприятиях и действиях, которые разрушают единство поместной УПЦ.

Напомним: