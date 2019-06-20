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22-летний парень сознался, что задушил 11-летнюю Дарию, а одежду сжег

Четверг, 20 июня 2019, 11:48
22-летний парень сознался, что задушил 11-летнюю Дарию, а одежду сжег

Задержанный по подозрению в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко житель Ивановки Одесской области Николай Т. признался в содеянном.

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, пишет "Думская".

По его словам, 22-летний Николай нигде не учится и не работает, вел замкнутый образ жизни, много времени проводил за компьютером. Его родители работают на рынке.

Парень рассказал, что затащил девочку в дом, задушил ее, после чего раздел и бросил тело в выгребную яму.

Одежду ее он сжег.

 

По данным "Думской", правоохранители опрашивали мужчину уже в первый день поисков Даши. Однако тогда он не привлек их внимания, хотя ребенок пропал возле его дома, соседи слышали детский крик и видели, что Николай что-то жег.

Он предлагал одной из поисковых групп показать, где якобы надо искать девочку.

По данным "112 Украина", речь идет о Николае Тарасове – и после задержания местные жители уже пытались сжечь его дом.

Ранее Вячеслав Аброськин написал в Facebook, что Дария Лукьяненко, вероятно, была убита сразу после похищения, еще 13 июня.

"За эти дни была проделана колоссальная работа, по крупицам ежедневно собирали необходимую информацию, найти ребенка и установить личность преступника удалось только после сбора всей необходимой информации, которая позволила посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе 13.06.2019", – отметил он.

"Мы опросили более 2000 жителей поселка, мы провели осмотр тысячи квадратных метров местности", – сообщил первый заместитель главы Нацполиции.

"Мы все вместе прожили эти пять дней активных поисков ребенка с надеждой найти ее живой, но сегодня мы понимаем, что подонок издевался и убил ребенка практически сразу после ее похищения", – написал Аброськин.

Он выразил соболезнования родителям девочки.

Аброськин поблагодарил за помощь полиции в розыске Дарьи жителей пгт. Ивановка и своих коллег.

Напомним:

  • 13 июня 11-летняя Дарья Лукьяненко пропала в Ивановке: днем ​​она пошла на танцы и не вернулась.
  • 19 июня при обыске в одном из домохозяйств поселка полицейские обнаружили тело девочки в выгребной яме.
  • Аброськин писал, что "есть человек, подозреваемый в изнасиловании и убийстве".
  • Владельца дома считают главным подозреваемым, его задержали и доставили на допрос.

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Темы: убийствоОдесская областьдетиполиция
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