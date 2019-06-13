Вакарчук показал первых доноров партии

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Четверг, 13 июня 2019, 19:23

Лидер партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук представил трех первых доноров, которые сделали взносы на финансирование партии.

Как сообщает сайт политсилы, в числе первых "Голос" поддержали:

- инвестиционный банкир, специалист Dragon Capital по продаже долговых ценных бумаг Сергей Фурса;
- региональный президент Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тарас Лукачук;
- экс-президент "Киевстара", основатель сообщества талантливых математиков Kontora Pi Петр Чернышов.

Отмечается, что первый взнос партия получила от самого Святослава Вакарчука.

"Согласно политике фандрейзинга, "Голос" принимает финансовую или иную поддержку только при условии, что доноры не будут влиять на независимость партии, не поставят под сомнение ее репутацию и не будут противоречить нашим ценностям", - подчеркнули в партии.

Также отдельно отмечается, что "Голос" не будет принимать деньги от компаний, задействованных в коррупционных схемах.

Украинская правда

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Темы: Вакарчук Голос виборы


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