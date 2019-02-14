Зеленский прокомментировал претензии к сериалу "Слуга народа"

Кандидат в президенты и главный актер сериала "Слуга народа" Владимир Зеленский назвал шум вокруг фильма маркетингом и поблагодарил за рекламу.

"Во-первых, я благодарен. Я поражен немного, но благодарен. Такого маркетинга Студия "Квартал 95", а именно – фильм "Слуга народа-3" никогда бы не получил. Я не видел ни в одном обществе, и ни в одной стране мира я не видел, чтобы правительство страны рекламировало сериал", - заявил Зеленский.

Он добавил, что ему "приятно, что все обеспокоены – выйдет, не выйдет" сериал.

"Уже все всё сделали, чтобы этот фильм посмотрело максимальное количество граждан нашей страны", - сказал Зеленский.

Ранее Комитет избирателей обратился в Центральную избирательную комиссию и Нацсовет по телевидению с просьбой проверить, не противоречит ли сериал "Слуга народа" с участием одного из кандидатов в президенты закону о выборах – в частности проведению предвыборной агитации.

До этого журналист 1+1 Александр Дубинский заявил, что действующий президент Петр Порошенко через депутата БПП и экс-председателя правления КИУ Александра Черненко с помощью чиновников ЦИК и Нацсовета по телевидению пытается не допустить в эфир сериал "Слуга народа-3".

Он также опубликовал якобы переписку с аудиофайлами между якобы Черненко и якобы одним из помощников президента.

Черненко в комментарии УНИАН подтвердил, что голос на записи его, но заявил, что сама переписка является "фейком", поскольку она "смонтирована" с его разговоров с различными собеседниками.

"Мой голос. Это нарезанные различные телефонные разговоры. Я сегодня со многими юристами, своими помощниками консультируюсь по этому вопросу и не исключаю, что мой телефон прослушивается. Какой-то переписки по этому поводу я точно не вел и не веду, это полностью фейк", - сказал Черненко.

При этом он добавил, что подобные разговоры вел.

"Хотя то, что нарезаны мои разговоры по телефону с разными людьми и скомпилированы – я этого не исключаю. Действительно такие разговоры были, но это на уровне медиа-юристов и других специалистов", - сказал Черненко.

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