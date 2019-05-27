Партия "Слуга народа" хочет формировать коалицию сама

Партия "Слуга народа" хочет получить однопартийное большинство в будущей Верховной Раде по результатам досрочных выборов 21 июля.

Об такая задача рассказал на пресс-конференции 27 мая руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы планируем не обращаться за помощью ни к кому для формирования коалиции. У нас есть такая программа максимум - сформировать коалицию из одной политической силы", - сказал Корниенко.

"Это наши планы, наши мечты... Но 1 января нас тоже многие обвиняли в излишней мечтательности", - добавил он.

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Напомним: