Партия "Слуга народа" хочет формировать коалицию сама
2903 просмотра
Понедельник, 27 мая 2019, 12:02
Партия "Слуга народа" хочет получить однопартийное большинство в будущей Верховной Раде по результатам досрочных выборов 21 июля.
Об такая задача рассказал на пресс-конференции 27 мая руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко, отвечая на вопросы журналистов.
"Мы планируем не обращаться за помощью ни к кому для формирования коалиции. У нас есть такая программа максимум - сформировать коалицию из одной политической силы", - сказал Корниенко.
"Это наши планы, наши мечты... Но 1 января нас тоже многие обвиняли в излишней мечтательности", - добавил он.
Читайте также: ПереЗЕвантаження. Как Зеленский распускает Раду
Напомним:
- 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.
- Новоизбранный президент хотел переизбрать Раду по несколько новым правилам - без мажоритарки, однако с закрытыми партийными списками, снизив проходной барьер в парламент с 5% до 3%.
- В то же время народные депутаты не поддержали законодательные инициативы Зеленского.
Валентина Романенко, УП
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua