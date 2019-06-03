Порошенко планирует стать не депутатом, а "отцом нации"

Пятый президент Петр Порошенко возглавит список своей обновленной партии "Европейская солидарность", но, по словам его партийцев, должен стать не депутатом, а "отцом нации".

Об этом говорится в публикации "Украинской правды": Порошенко по-новому, или Что стоит за "обновлением" БПП.

Отмечается, что пока точно неизвестно, кто именно пойдет по списку партии на выборы.

По словам штабистов Порошенко, экс-президент лично отвечает за формирование списка, сам ведет все переговоры и если какой-то список партии сейчас и есть, то о его содержимом знает только Петр Алексеевич.

При этом, по данным УП, Порошенко возглавит список своей обновленной партии, но почти на 100% депутатом не станет. Его окружению вроде удалось убедить его, что после президентской высоты нажатия кнопочки в парламенте - это не его уровень.

"Порошенко возглавит партию, но должен стать не депутатом, а отцом нации. Что-то типа Качиньского в Польше, который никаких должностей не занимает, но на самом деле имеет самый большой авторитет и влияние", - объясняют в окружении Порошенко.

Кроме того, как рассказывают штабисты Порошенко, своим старым соратникам, которые имеют хоть какие-то проблемы с репутацией, места в списке нет.

"Это будет процентов 80% совершенно новых людей. Вот увидите. Я сам сидел в штабе и писал свою программу для праймериз. Сейчас жду, поддержат ли меня", - признался во время съезда в разговоре с УП глава фракции БПП в парламенте Артур Герасимов.

"Если вы думаете, что Порошенко сказал "праймериз", но это только слова, то вы ошибаетесь. Все на самом деле очень серьезно", - добавил он.

Сообщается, что в настоящее время экс-президент вынужденно или по зову сердца меняет "визуальный ряд" своей партии, начиная с названия и заканчивая людьми в первых рядах.

По данным УП, 31 мая на съезде партии "ЕС" первые два ряда были заполнены или первой десяткой партруководства, как Ирина Геращенко или Мария Ионова, или "молодой кровью", как Виталий Гайдукевич, голос львовского евромайдана София Федина или лидер "Солидарной молодежи" Динара Габибуллаева.

При этом отмечается, что прибегая к визуальному обновлению, Порошенко не может позволить себе изменить сущностное, идеологическое наполнение своей силы.

В частности, социология последних недель, как публичная, так и закрытая штабная, показывает партии Порошенко поддержку в 8-10%. Это поддержка не "обновленного" Порошенко, а еще "старого".

Сообщается, что сейчас его штаб, его каналы и команды на местах уже работают.

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Напомним: