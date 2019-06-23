На Донбассе погиб украинский военный - штаб ООС

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Воскресенье, 23 июня 2019, 01:50

На Донбассе подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений военный 24-й отдельной механизированной бригады. Интенсивный огонь боевиков сделал невозможной эвакуацию тела.

Как сообщили в штабе ООС, военнослужащий подорвался на взрывном устройстве в ходе проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста в районе н.п. Оленевка.

"Интенсивный огонь врага сделал невозможнлй эвакуацию тела. Дежурными огневыми средств был открыт огонь, противник понес потери. Продолжаются мероприятия по возвращению тела погибшего воина", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • В субботу в зоне проведения операции Объединенных сил боевики нарушили режим прекращения огня 11 раз, один украинский военнослужащий получил ранения.

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Темы: ООС Донбасс боевые действия жертвы


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