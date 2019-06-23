В парке Шевченко проходит акция против однополых браков
В парке им. Тараса Шевченко в Киеве проходит акция против однополых браков.
Организаторами мероприятия выступают "Всеукраїнська варта на захист сімей і дітей", "Правий сектор", ОУН, сообщает Укринформ.
Со сцены, которую установили напротив красного корпуса университета Шевченко, раздаются патриотические песни.
Противники Маршу Рівності в Києві pic.twitter.com/ZVoSU8Iq9h— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 23 червня 2019 р.
Около полусотни участников мероприятия держат плакаты с надписями "Пропаганда гомосексуализма является угрозой национальной безопасности", "Нет - греху".
"Мы защищаем наши семьи и наших детей от пропаганды идеологии, которая призвана изуродовать институт семьи и брака и внедрения в Конституцию нормы о партнерстве вместо брака мужчины и женщины", - отметил в комментарии журналистам соорганизатор мероприятия Александр Кривенко.
В то же время подобная акция проходит возле дома учителя, в огороженной части ул. Владимирской.
Представники праворадикальних організацій та інші противники Київ Прайду зібралися у центрі міста на противагу учасникам Маршу Рівності pic.twitter.com/5AstSR0X0b— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 23 червня 2019 р.
Там держат плакаты "Украина - не Содом", "Любовь против гомосексуализма", "Гейпарады в крови - позор МВД".
Колона противників Маршу Рівності pic.twitter.com/HRUlxiUAbf— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 23 червня 2019 р.
Напомним:
- С 16 июня в Киеве продолжается серия культурно-просветительских мероприятий под эгидой "КиевПрайд", которая завершится Маршем равенства в воскресенье, 23 июня.
- В воскресенье утром в Киеве собираются участники Марша равенства и противники акции.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua