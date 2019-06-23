В парке Шевченко проходит акция против однополых браков

293 просмотра
Воскресенье, 23 июня 2019, 09:38

В парке им. Тараса Шевченко в Киеве проходит акция против однополых браков.

Организаторами мероприятия выступают "Всеукраїнська варта на захист сімей і дітей", "Правий сектор", ОУН, сообщает Укринформ.

Со сцены, которую установили напротив красного корпуса университета Шевченко, раздаются патриотические песни.

Около полусотни участников мероприятия держат плакаты с надписями "Пропаганда гомосексуализма является угрозой национальной безопасности", "Нет - греху".

"Мы защищаем наши семьи и наших детей от пропаганды идеологии, которая призвана изуродовать институт семьи и брака и внедрения в Конституцию нормы о партнерстве вместо брака мужчины и женщины", - отметил в комментарии журналистам соорганизатор мероприятия Александр Кривенко.

В то же время подобная акция проходит возле дома учителя, в огороженной части ул. Владимирской.

Там держат плакаты "Украина - не Содом", "Любовь против гомосексуализма", "Гейпарады в крови - позор МВД".

Напомним:

  • С 16 июня в Киеве продолжается серия культурно-просветительских мероприятий под эгидой "КиевПрайд", которая завершится Маршем равенства в воскресенье, 23 июня.
  • В воскресенье утром в Киеве собираются участники Марша равенства и противники акции. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: акции Киев ЛГБТ


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Защитники семейных ценностей" хотели бросаться фекалиями в презервативах 23 июня 2019, 08:39
Противники Марша равенства проведут свою акцию в центре Киева 18 июня 2019, 11:53
Под АП митингуют против использования животных в цирках 16 июня 2019, 20:00
Все новости
Главные новости
ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, есть погибший и раненые
СММ ОБСЕ обнаружила 30 "Градов" в оккупированных районах Луганской области
На Донбассе погиб украинский военный - штаб ООС
Выборы: ЦИК дополнила список зарегистрированных кандидатов и отказала коммунистам
Все новости
социум

9 секретов от слепой мамы

психология

Что нужно знать о депрессии

Фото

Невероятные работы из ниток и пожелтевших листьев

Поиск по сайту
Архив
Весь архів