В парке Шевченко проходит акция против однополых браков

В парке им. Тараса Шевченко в Киеве проходит акция против однополых браков.

Организаторами мероприятия выступают "Всеукраїнська варта на захист сімей і дітей", "Правий сектор", ОУН, сообщает Укринформ.

Со сцены, которую установили напротив красного корпуса университета Шевченко, раздаются патриотические песни.

Около полусотни участников мероприятия держат плакаты с надписями "Пропаганда гомосексуализма является угрозой национальной безопасности", "Нет - греху".

"Мы защищаем наши семьи и наших детей от пропаганды идеологии, которая призвана изуродовать институт семьи и брака и внедрения в Конституцию нормы о партнерстве вместо брака мужчины и женщины", - отметил в комментарии журналистам соорганизатор мероприятия Александр Кривенко.

В то же время подобная акция проходит возле дома учителя, в огороженной части ул. Владимирской.

Представники праворадикальних організацій та інші противники Київ Прайду зібралися у центрі міста на противагу учасникам Маршу Рівності pic.twitter.com/5AstSR0X0b — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 23 червня 2019 р.

Там держат плакаты "Украина - не Содом", "Любовь против гомосексуализма", "Гейпарады в крови - позор МВД".

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Напомним: