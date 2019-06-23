"Защитники семейных ценностей" хотели бросаться фекалиями в презервативах

На акцию против Марша равенства в воскресенье планировали пронести экскременты, расфасованные по презервативах.

Об этом Громадському на построении всех подразделений полиции сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

«Сім’я — це найголовніше на землі! Покайтеся» — у Києві на противагу представникам ЛГБТ вийшли противники Маршу Рівності pic.twitter.com/qavA7D7TyZ — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 23 червня 2019 р.

По его словам, противники Марша планировали забросать нечистотами участников "КиевПрайда" и представителей полиции.

Крищенко рассказал, что полиция провела чуть ли не целую спецоперацию ночью, 23 июня.

Представники ЛГБТ-спільноти готуються до Маршу Рівності. Наші кореспонденти вже на місці та слідкують за ситуацією pic.twitter.com/GgYnSpuWXe — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 23 червня 2019 р.

"На Парковой остановили автобус, который вез в центр 200 таких "снарядов" с дерьмом. Чтобы наполнить кондомы фекалиями, на Жуковом острове работала целая "лайнолаборатория". А чтобы получить биоматериал, как признались задержанные, они разобрали 4 биотуалета", - сообщил начальник полиции Киева.

Центр Киева перекрыт полицией

Громадське также сообщает, что в воскресенье утром представители ЛГБТ-сообщества уже готовятся к Маршу равенства в Киеве. В противовес им также вышли противники Марша.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой в комментарии "Громадському" сообщил, что в настоящее время задержаны три человека, которые готовили провокации во время Марша равенства.

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