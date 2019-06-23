"Защитники семейных ценностей" хотели бросаться фекалиями в презервативах
На акцию против Марша равенства в воскресенье планировали пронести экскременты, расфасованные по презервативах.
Об этом Громадському на построении всех подразделений полиции сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
«Сім’я — це найголовніше на землі! Покайтеся» — у Києві на противагу представникам ЛГБТ вийшли противники Маршу Рівності pic.twitter.com/qavA7D7TyZ— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 23 червня 2019 р.
По его словам, противники Марша планировали забросать нечистотами участников "КиевПрайда" и представителей полиции.
Крищенко рассказал, что полиция провела чуть ли не целую спецоперацию ночью, 23 июня.
Представники ЛГБТ-спільноти готуються до Маршу Рівності. Наші кореспонденти вже на місці та слідкують за ситуацією pic.twitter.com/GgYnSpuWXe— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 23 червня 2019 р.
"На Парковой остановили автобус, который вез в центр 200 таких "снарядов" с дерьмом. Чтобы наполнить кондомы фекалиями, на Жуковом острове работала целая "лайнолаборатория". А чтобы получить биоматериал, как признались задержанные, они разобрали 4 биотуалета", - сообщил начальник полиции Киева.
Громадське также сообщает, что в воскресенье утром представители ЛГБТ-сообщества уже готовятся к Маршу равенства в Киеве. В противовес им также вышли противники Марша.
Напомним:
- С 16 июня в Киеве продолжается серия культурно-просветительских мероприятий под эгидой "КиевПрайд", которая завершится Маршем равенства в воскресенье, 23 июня.
- Прогнозировалось, что в 2019 году на марше будет около 10 000 участников.
- Ожидается также, что на нынешнем марше отдельной колонной пройдут ЛГБТ-военные.
- В связи с проведением массовых мероприятий изменится работа трех станций метрополитена.
- С 18:00 22 июня до 18:00 23 июня на ряде улиц в центре столицы будет временно ограничено движение в связи с проведением КиевПрайда.
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