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"Защитники семейных ценностей" хотели бросаться фекалиями в презервативах

Воскресенье, 23 июня 2019, 08:39
Противники Марша равенства в центре Киева в воскресенье утром
Громадське

На акцию против Марша равенства в воскресенье планировали пронести экскременты, расфасованные по презервативах.

 

Об этом Громадському на построении всех подразделений полиции сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, противники Марша планировали забросать нечистотами участников "КиевПрайда" и представителей полиции.

Крищенко рассказал, что полиция провела чуть ли не целую спецоперацию ночью, 23 июня.

"На Парковой остановили автобус, который вез в центр 200 таких "снарядов" с дерьмом. Чтобы наполнить кондомы фекалиями, на Жуковом острове работала целая "лайнолаборатория". А чтобы получить биоматериал, как признались задержанные, они разобрали 4 биотуалета", - сообщил начальник полиции Киева.

Центр Киева перекрыт полицией
Центр Киева перекрыт полицией

Громадське также сообщает, что в воскресенье утром представители ЛГБТ-сообщества уже готовятся к Маршу равенства в Киеве. В противовес им также вышли противники Марша.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой в комментарии "Громадському" сообщил, что в настоящее время задержаны три человека, которые готовили провокации во время Марша равенства.

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Напомним:

  • С 16 июня в Киеве продолжается серия культурно-просветительских мероприятий под эгидой "КиевПрайд", которая завершится Маршем равенства в воскресенье, 23 июня.
  • Прогнозировалось, что в 2019 году на марше будет около 10 000 участников.
  • Ожидается также, что на нынешнем марше отдельной колонной пройдут ЛГБТ-военные.
  • В связи с проведением массовых мероприятий изменится работа трех станций метрополитена.
  • С 18:00 22 июня до 18:00 23 июня на ряде улиц в центре столицы будет временно ограничено движение в связи с проведением КиевПрайда.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛГБТполицияКиевакции
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