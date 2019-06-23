Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пострадавших или задержанных во время Марша равенства нет – полиция

Воскресенье, 23 июня 2019, 12:29
Пострадавших или задержанных во время Марша равенства нет – полиция

Во время Марша равенства в воскресенье в Киеве ни пострадавших, ни задержанных нет.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой на брифинге после завершения марша, передает "Интерфакс-Украина".

"Никаких заявлений о пострадавших у нас на эту минуту нет", - сказал Яровой.

По его словам, все привлекаемые подразделения правоохранителей справились со своим заданием по обеспечению порядка во время мероприятия.

Что касается взрыва в парке Шевченко, Яровой сообщил, что "кто-то бросил петарду", но отметил, что это рядовое событие для таких масштабных массовых мероприятий.

"Во время проведения сегодняшних массовых мероприятий ни одного сообщения о нарушениях в полицию не поступало", - добавил глава Национальной полиции Сергей Князев.

Он также констатировал, что задержаний в ходе мероприятий не было.

По словам правоохранителей, в Марше равенства приняло участие более 3 тысяч человек.

Вместе с тем, столичное метро возобновило работу в обычном режиме после ограничений, которые применялись во время Марша равенства.

Читайте также:

Откуда берутся геи и лесбиянки? Как природу гомосексуальности объясняет наука и при чем здесь КиевПрайд

Напомним:

  • С 16 июня в Киеве проходила серия культурно-просветительских мероприятий под эгидой "КиевПрайд", которая завершилась Маршем равенства в воскресенье, 23 июня.
  • Ранее руководитель полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что на акцию против Марша равенства в воскресенье планировали пронести экскременты, расфасованные по презервативах. Противники Марша планировали закидать нечистотами участников "КиевПрайда" и представителей полиции.
  • Позже в полиции сообщили, что задержали 9 человек, которые готовили провокации на Марше равенства.
  • Организаторы марша заявили, что он прошел без эксцессов. По их данным, в акции приняли участие более 8 тысяч человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияЛГБТакцииКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
полиция
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице
Последние новости
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
Все новости...
Реклама: