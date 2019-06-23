Пострадавших или задержанных во время Марша равенства нет – полиция

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Воскресенье, 23 июня 2019, 12:29

Во время Марша равенства в воскресенье в Киеве ни пострадавших, ни задержанных нет.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой на брифинге после завершения марша, передает "Интерфакс-Украина".

"Никаких заявлений о пострадавших у нас на эту минуту нет", - сказал Яровой.

По его словам, все привлекаемые подразделения правоохранителей справились со своим заданием по обеспечению порядка во время мероприятия.

Что касается взрыва в парке Шевченко, Яровой сообщил, что "кто-то бросил петарду", но отметил, что это рядовое событие для таких масштабных массовых мероприятий.

"Во время проведения сегодняшних массовых мероприятий ни одного сообщения о нарушениях в полицию не поступало", - добавил глава Национальной полиции Сергей Князев.

Он также констатировал, что задержаний в ходе мероприятий не было.

По словам правоохранителей, в Марше равенства приняло участие более 3 тысяч человек.

Вместе с тем, столичное метро возобновило работу в обычном режиме после ограничений, которые применялись во время Марша равенства.

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Напомним:

  • С 16 июня в Киеве проходила серия культурно-просветительских мероприятий под эгидой "КиевПрайд", которая завершилась Маршем равенства в воскресенье, 23 июня.
  • Ранее руководитель полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что на акцию против Марша равенства в воскресенье планировали пронести экскременты, расфасованные по презервативах. Противники Марша планировали закидать нечистотами участников "КиевПрайда" и представителей полиции.
  • Позже в полиции сообщили, что задержали 9 человек, которые готовили провокации на Марше равенства.
  • Организаторы марша заявили, что он прошел без эксцессов. По их данным, в акции приняли участие более 8 тысяч человек.

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Темы: полиция ЛГБТ акции Киев


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