Пострадавших или задержанных во время Марша равенства нет – полиция
Во время Марша равенства в воскресенье в Киеве ни пострадавших, ни задержанных нет.
Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой на брифинге после завершения марша, передает "Интерфакс-Украина".
"Никаких заявлений о пострадавших у нас на эту минуту нет", - сказал Яровой.
По его словам, все привлекаемые подразделения правоохранителей справились со своим заданием по обеспечению порядка во время мероприятия.
Что касается взрыва в парке Шевченко, Яровой сообщил, что "кто-то бросил петарду", но отметил, что это рядовое событие для таких масштабных массовых мероприятий.
"Во время проведения сегодняшних массовых мероприятий ни одного сообщения о нарушениях в полицию не поступало", - добавил глава Национальной полиции Сергей Князев.
Он также констатировал, что задержаний в ходе мероприятий не было.
По словам правоохранителей, в Марше равенства приняло участие более 3 тысяч человек.
Вместе с тем, столичное метро возобновило работу в обычном режиме после ограничений, которые применялись во время Марша равенства.
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Напомним:
- С 16 июня в Киеве проходила серия культурно-просветительских мероприятий под эгидой "КиевПрайд", которая завершилась Маршем равенства в воскресенье, 23 июня.
- Ранее руководитель полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что на акцию против Марша равенства в воскресенье планировали пронести экскременты, расфасованные по презервативах. Противники Марша планировали закидать нечистотами участников "КиевПрайда" и представителей полиции.
- Позже в полиции сообщили, что задержали 9 человек, которые готовили провокации на Марше равенства.
- Организаторы марша заявили, что он прошел без эксцессов. По их данным, в акции приняли участие более 8 тысяч человек.