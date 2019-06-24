США совершили кибератаку на ракетные системы Ирана

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки на компьютерные системы Ирана по управлению запуском ракет после того, как Тегеран сбил американский беспилотник.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам источников, кибератака была совершена в ночь на 21 июня, она нарушила работу иранских систем. Удар по Корпусу стражей исламской революции координировался Центральным командованием США.

Операция нанесла ущерб военным системам командования и управления Ирана и не привела к гибели людей или жертвам среди гражданского населения, что могло бы произойти в случае нанесения обычного удара, который, как заявил сам Трамп, был им отменен.

Белый дом и военные отказались комментировать кибератаку по Ирану.

"Эта операция увеличивает стоимость растущей иранской киберугрозы, но также служит для защиты военно-морского флота Соединенных Штатов и морских операций в Ормузском проливе", - сказал бывший высокопоставленный чиновник Белого дома по кибербезопасности в администрации Трампа Томас Боссерт.

Напомним: