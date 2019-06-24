США здійснили кібератаку на ракетні системи Ірану

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Понеділок, 24 червня 2019, 03:27

Президент США Дональд Трамп схвалив проведення кібератаки на комп'ютерні системи Ірану з управління запуском ракет після того, як Тегеран збив американський безпілотник.

Про це пише газета The Washington Post з посиланням на джерела.

За словами джерел, кібератака була здійснена в ніч на 21 червня, вона порушила роботу іранських систем. Удар по Корпусу вартових ісламської революції координувався Центральним командуванням США.

Операція завдала шкоди військовим системам командування і управління Ірану і не привела до загибелі людей або жертв серед цивільного населення, що могло б статися в разі нанесення звичайного удару, який, як заявив сам Трамп, був ним скасований.

Білий дім і військові відмовилися коментувати кібератаку по Ірану.

"Ця операція збільшує вартість постійної іранської кіберзагрози, але також служить для захисту військово-морського флоту Сполучених Штатів і морських операцій в Ормузькій протоці", - сказав колишній високопоставлений чиновник Білого дому з кібербезпеки в адміністрації Трампа Томас Боссерт.

Нагадуємо:

  • В четвер Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що збив американський розвідувальний безпілотник на півдні країни. США пізніше підтвердили збиття безпілотника.
  • Раніше в Оманській затоці на двох нафтових танкерах сталися вибухи, один з них загорівся. США звинувачують Іран в нападі на судна.
  • Міністр закордонних справ Ірану Мухаммед Джавад Заріф назвав інциденти "підозрілими" і закликав до регіонального діалогу.
  • Згодом стало відомо, що за кілька годин до підриву двох танкерів в Оманській затоці іранські військові засікли в повітрі американський безпілотник і випустили по ньому ракету.

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Теми: США Іран


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