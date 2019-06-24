США здійснили кібератаку на ракетні системи Ірану
Президент США Дональд Трамп схвалив проведення кібератаки на комп'ютерні системи Ірану з управління запуском ракет після того, як Тегеран збив американський безпілотник.
Про це пише газета The Washington Post з посиланням на джерела.
За словами джерел, кібератака була здійснена в ніч на 21 червня, вона порушила роботу іранських систем. Удар по Корпусу вартових ісламської революції координувався Центральним командуванням США.
Операція завдала шкоди військовим системам командування і управління Ірану і не привела до загибелі людей або жертв серед цивільного населення, що могло б статися в разі нанесення звичайного удару, який, як заявив сам Трамп, був ним скасований.
Білий дім і військові відмовилися коментувати кібератаку по Ірану.
"Ця операція збільшує вартість постійної іранської кіберзагрози, але також служить для захисту військово-морського флоту Сполучених Штатів і морських операцій в Ормузькій протоці", - сказав колишній високопоставлений чиновник Білого дому з кібербезпеки в адміністрації Трампа Томас Боссерт.
Нагадуємо:
- В четвер Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що збив американський розвідувальний безпілотник на півдні країни. США пізніше підтвердили збиття безпілотника.
- Раніше в Оманській затоці на двох нафтових танкерах сталися вибухи, один з них загорівся. США звинувачують Іран в нападі на судна.
- Міністр закордонних справ Ірану Мухаммед Джавад Заріф назвав інциденти "підозрілими" і закликав до регіонального діалогу.
- Згодом стало відомо, що за кілька годин до підриву двох танкерів в Оманській затоці іранські військові засікли в повітрі американський безпілотник і випустили по ньому ракету.
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