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Вопрос Украины и пленных моряков точно будет на встрече Трампа и Путина - Климкин

Воскресенье, 23 июня 2019, 19:09
Вопрос Украины и пленных моряков точно будет на встрече Трампа и Путина - Климкин

На встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина будет вопрос Украины и вопрос освобождения украинских пленных моряков.

Такое убеждение высказал глава МИД Украины Павел Климкин в интервью "5 каналу", вышедшем в эфир 23 июня.

"Мы поговорили с Белым домом, Госдепом о том, как "украинский трек" должен быть освещен (на встрече - ред.) ... Конечно, Трамп сам будет принимать решение. Но в его материалах, я уверен, все будет написано правильно" , - заявил Климкин.

"Украина там точно будет присутствовать, и освобождение (пленных украинских моряков - ред.) там тоже будет присутствовать", - добавил он.

Климкин также оценил встречи, проведенные президентом Украины Владимиром Зеленским с лидерами Франции и Германии, которые состоялись на прошлой неделе.

"Классно, что эти визиты состоялись именно сейчас. Затем будут встречи в Осаке с Путиным. ... Обсуждение тактики по Донбассу -  это супер. Нет прорывных решений - на самом деле, это ожидаемо, ничего плохого в этом нет. ... Сложная дискуссия по Совету Европы, газу, Северному потоку - тоже ожидаемо .... Это была "разведка боем", - отметил Климкин.

Напомним, 

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с президентом РФ Путиным во время саммита G20 в японской Осаке, который состоится 28-29 июня. 
  • Российские военные обстреляли и захватили 24 украинских моряков 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, также взяв в плен военные украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • "Суды" в Крыму арестовали моряков, они были перевезены в российские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.

Украинская правда

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Темы: ТрампПутинКлимкинпленные
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