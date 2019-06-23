На встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина будет вопрос Украины и вопрос освобождения украинских пленных моряков.

Такое убеждение высказал глава МИД Украины Павел Климкин в интервью "5 каналу", вышедшем в эфир 23 июня.

"Мы поговорили с Белым домом, Госдепом о том, как "украинский трек" должен быть освещен (на встрече - ред.) ... Конечно, Трамп сам будет принимать решение. Но в его материалах, я уверен, все будет написано правильно" , - заявил Климкин.

"Украина там точно будет присутствовать, и освобождение (пленных украинских моряков - ред.) там тоже будет присутствовать", - добавил он.

Климкин также оценил встречи, проведенные президентом Украины Владимиром Зеленским с лидерами Франции и Германии, которые состоялись на прошлой неделе.

"Классно, что эти визиты состоялись именно сейчас. Затем будут встречи в Осаке с Путиным. ... Обсуждение тактики по Донбассу - это супер. Нет прорывных решений - на самом деле, это ожидаемо, ничего плохого в этом нет. ... Сложная дискуссия по Совету Европы, газу, Северному потоку - тоже ожидаемо .... Это была "разведка боем", - отметил Климкин.

Напомним,