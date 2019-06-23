На встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина будет вопрос Украины и вопрос освобождения украинских пленных моряков.

Такое убеждение высказал глава МИД Украины Павел Климкин в интервью "5 каналу", вышедшем в эфир 23 июня.

"Мы поговорили с Белым домом, Госдепом о том, как "украинский трек" должен быть освещен (на встрече - ред.) ... Конечно, Трамп сам будет принимать решение. Но в его материалах, я уверен, все будет написано правильно" , - заявил Климкин.

"Украина там точно будет присутствовать, и освобождение (пленных украинских моряков - ред.) там тоже будет присутствовать", - добавил он.

Напомним,