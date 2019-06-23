Вопрос Украины и пленных моряков точно будет на встрече Трампа и Путина - Климкин
На встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина будет вопрос Украины и вопрос освобождения украинских пленных моряков.
Такое убеждение высказал глава МИД Украины Павел Климкин в интервью "5 каналу", вышедшем в эфир 23 июня.
"Мы поговорили с Белым домом, Госдепом о том, как "украинский трек" должен быть освещен (на встрече - ред.) ... Конечно, Трамп сам будет принимать решение. Но в его материалах, я уверен, все будет написано правильно" , - заявил Климкин.
"Украина там точно будет присутствовать, и освобождение (пленных украинских моряков - ред.) там тоже будет присутствовать", - добавил он.
Климкин также оценил встречи, проведенные президентом Украины Владимиром Зеленским с лидерами Франции и Германии, которые состоялись на прошлой неделе.
"Классно, что эти визиты состоялись именно сейчас. Затем будут встречи в Осаке с Путиным. ... Обсуждение тактики по Донбассу - это супер. Нет прорывных решений - на самом деле, это ожидаемо, ничего плохого в этом нет. ... Сложная дискуссия по Совету Европы, газу, Северному потоку - тоже ожидаемо .... Это была "разведка боем", - отметил Климкин.
Напомним,
- Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с президентом РФ Путиным во время саммита G20 в японской Осаке, который состоится 28-29 июня.
- Российские военные обстреляли и захватили 24 украинских моряков 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, также взяв в плен военные украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
- "Суды" в Крыму арестовали моряков, они были перевезены в российские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
- Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.