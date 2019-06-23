Вопрос Украины точно будет на встрече Трампа и Путина - Климкин
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Воскресенье, 23 июня 2019, 19:09
На встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина будет вопрос Украины и вопрос освобождения украинских пленных моряков.
Такое убеждение высказал глава МИД Украины Павел Климкин в интервью "5 каналу", вышедшем в эфир 23 июня.
"Мы поговорили с Белым домом, Госдепом о том, как "украинский трек" должен быть освещен (на встрече - ред.) ... Конечно, Трамп сам будет принимать решение. Но в его материалах, я уверен, все будет написано правильно" , - заявил Климкин.
"Украина там точно будет присутствовать, и освобождение (пленных украинских моряков - ред.) там тоже будет присутствовать", - добавил он.
Напомним,
- Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с президентом РФ Путиным во время саммита G20 в японской Осаке, который состоится 28-29 июня.
Украинская правда
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