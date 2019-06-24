В Киеве нашли убитым 9-летнего мальчика: полиция задержала родственника

В Киеве в озере Вырлица нашли убитым 9-летнего мальчика, который с вечера 22 июня находился в розыске.

Об этом заявил руководитель Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, сообщает сайт МВД.

Тело ребенка обнаружили 23 июня. По предварительной информации, мальчика сначала зарезали, а потом выбросили в водоем.

В соцсети сообщают, что речь идет о Захаре Черевко.

По подозрению в убийстве правоохранители задержали родственника мальчика 1989 года рождения.

Предварительная причина убийства – личный мотив, обида.

"После того, как нашли труп мальчика в водоеме, подозреваемый дал показания, указал, как проходило убийство, куда выбросил орудие убийства, водолазы потом нашли его, а также изъяты некоторые вещи, которые имеют к этому отношение", - сказал Крищенко.

Он добавил, что злоумышленнику сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

"Сегодня следователь с процессуальным руководителем согласуют документы и обратятся в суд для избрания меры пресечения", - подытожил Крищенко.

Напомним: