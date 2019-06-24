В Киеве нашли убитым 9-летнего мальчика: полиция задержала родственника
В Киеве в озере Вырлица нашли убитым 9-летнего мальчика, который с вечера 22 июня находился в розыске.
Об этом заявил руководитель Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, сообщает сайт МВД.
Тело ребенка обнаружили 23 июня. По предварительной информации, мальчика сначала зарезали, а потом выбросили в водоем.
В соцсети сообщают, что речь идет о Захаре Черевко.
По подозрению в убийстве правоохранители задержали родственника мальчика 1989 года рождения.
Предварительная причина убийства – личный мотив, обида.
"После того, как нашли труп мальчика в водоеме, подозреваемый дал показания, указал, как проходило убийство, куда выбросил орудие убийства, водолазы потом нашли его, а также изъяты некоторые вещи, которые имеют к этому отношение", - сказал Крищенко.
Он добавил, что злоумышленнику сообщили о подозрении в умышленном убийстве.
"Сегодня следователь с процессуальным руководителем согласуют документы и обратятся в суд для избрания меры пресечения", - подытожил Крищенко.
Напомним:
- 13 июня в Ивановке Одесской области исчезла 11-летняя Дарья Лукьяненко: днем она ушла на танцы и не вернулась.
- 19 июня при обыске в одном из домохозяйств поселка полицейские обнаружили тело девочки в выгребной яме.
- Владельца дома задержали и доставили на допрос.
- Задержанный 22-летний Николай Тарасов признался, что затянул девочку к себе во двор, пытался изнасиловать, а когда она стала сопротивляться - задушил и нанес несколько резаных ран, после этого выбросил тело, привязав груз к ногам, и уничтожил следы преступления.
- Суд арестовал Тарасова на два месяца без права залога.
- 3 июня в Киевском городском центре детской нейрохирургии умер Кирилл Тлявов, который 31 мая на собственном дворе получил пулевое ранение в голову.
- По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.
- Петровцаи Приходько 4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua