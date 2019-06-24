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В Киеве нашли убитым 9-летнего мальчика: полиция задержала родственника

Понедельник, 24 июня 2019, 11:02

В Киеве в озере Вырлица нашли убитым 9-летнего мальчика, который с вечера 22 июня находился в розыске.

Об этом заявил руководитель Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, сообщает сайт МВД.

Тело ребенка обнаружили 23 июня. По предварительной информации, мальчика сначала зарезали, а потом выбросили в водоем.

В соцсети сообщают, что речь идет о Захаре Черевко. 

 

В полиции сообщили, что на теле ребенка были "многочисленные колото-резаные раны".

"На теле ребенка эксперты обнаружили многочисленные колото-резаные раны и травмы черепа. На берегу была спрятана рубашка погибшего и его блокнот. Также водолазы достали со дна озера предметы, похожие на нож и молоток. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу", - рассказал Крищенко.

По словам бабушки, 9-летний мальчик около 20:00 22 июня вышел на улицу, но домой не вернулся. Женщина сразу позвонила на 102.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ и начали розыскные мероприятия. 

 

Во время исследования камер видеонаблюдения, выяснилось, что камера одного из торговых центров зафиксировала, как мальчик идет вместе с каким-то мужчиной. Вскоре личность последнего установили, в управлении полиции он признался в убийстве ребенка.

"Злоумышленника сразу же задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Установлено, что ему – 30 лет, проживает в Киеве, ведет аморальный образ жизни. С мальчиком задержанный был близко знаком, поскольку он является братом сожителя мамы погибшего. Ребенок в основном проживал с бабушкой отдельно от новой семьи матери", - сообщил Крищенко.

По предварительной информации, в день исчезновения ребенка между братьями и мамой мальчика возник конфликт, на почве которого подозреваемый и решил отомстить.

Как сообщает прокуратура, вечером 22 июня убийца дождался мальчика у его места жительства и пригласил к озеру Вырлица вместе искупаться, ребенок согласился.

"Придя на берег озера, мужчина подошел к мальчику сзади и начал наносить многочисленные хаотичные удары ножом в область шеи, спины и туловища, нанеся около 30 ударов. После чего молотком, который заранее приготовил, злоумышленник нанес ребенку несколько ударов в область головы. В связи с полученными травмами мальчик погиб на месте. С целью скрыть следы преступления, убийца привязал к ногам жертвы камень и затянул тело в воду", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас злоумышленнику сообщили о подозрении по п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) УК. Ему грозит до 15 лет заключения или пожизненное. 

 

Следователи подали в суд ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним:

  • 13 июня в Ивановке Одесской области исчезла 11-летняя Дарья Лукьяненко: днем она ушла на танцы и не вернулась.
  • 19 июня при обыске в одном из домохозяйств поселка полицейские обнаружили тело девочки в выгребной яме.
  • Владельца дома задержали и доставили на допрос.
  • Задержанный 22-летний Николай Тарасов признался, что затянул девочку к себе во двор, пытался изнасиловать, а когда она стала сопротивляться - задушил и нанес несколько резаных ран, после этого выбросил тело, привязав груз к ногам, и уничтожил следы преступления.
  • Суд арестовал Тарасова на два месяца без права залога. 
  • 3 июня в Киевском городском центре детской нейрохирургии умер Кирилл Тлявов, который 31 мая на собственном дворе получил пулевое ранение в голову.
  • По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.
  • Петровца и Приходько 4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.

Украинская правда

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Темы: Киевполицияубийстводети
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