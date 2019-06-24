В Киеве нашли убитым 9-летнего мальчика: полиция задержала родственника

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Понедельник, 24 июня 2019, 11:02

В Киеве в озере Вырлица нашли убитым 9-летнего мальчика, который с вечера 22 июня находился в розыске.

Об этом заявил руководитель Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, сообщает сайт МВД.

Тело ребенка обнаружили 23 июня. По предварительной информации, мальчика сначала зарезали, а потом выбросили в водоем.

В соцсети сообщают, что речь идет о Захаре Черевко. 

 

По подозрению в убийстве правоохранители задержали родственника мальчика 1989 года рождения.

Предварительная причина убийства – личный мотив, обида.

"После того, как нашли труп мальчика в водоеме, подозреваемый дал показания, указал, как проходило убийство, куда выбросил орудие убийства, водолазы потом нашли его, а также изъяты некоторые вещи, которые имеют к этому отношение", - сказал Крищенко.

Он добавил, что злоумышленнику сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

"Сегодня следователь с процессуальным руководителем согласуют документы и обратятся в суд для избрания меры пресечения", - подытожил Крищенко.

Напомним:

  • 13 июня в Ивановке Одесской области исчезла 11-летняя Дарья Лукьяненко: днем она ушла на танцы и не вернулась.
  • 19 июня при обыске в одном из домохозяйств поселка полицейские обнаружили тело девочки в выгребной яме.
  • Владельца дома задержали и доставили на допрос.
  • Задержанный 22-летний Николай Тарасов признался, что затянул девочку к себе во двор, пытался изнасиловать, а когда она стала сопротивляться - задушил и нанес несколько резаных ран, после этого выбросил тело, привязав груз к ногам, и уничтожил следы преступления.
  • Суд арестовал Тарасова на два месяца без права залога. 
  • 3 июня в Киевском городском центре детской нейрохирургии умер Кирилл Тлявов, который 31 мая на собственном дворе получил пулевое ранение в голову.
  • По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.
  • Петровцаи Приходько 4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.

Украинская правда

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Темы: Киев полиция убийство дети


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