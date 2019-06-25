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Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана

Вторник, 25 июня 2019, 01:27

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против Ирана. Под санкции попадают верховный лидер Ирана аятолла Али Хаманеи и другие руководители страны.

Об этом сообщает Reuters.

По словам главы Белого дома, верховный лидер Ирана и другие руководители страны будут лишены доступа к американским финансовым ресурсам.

Трамп заявил, что санкции вводятся в ответ на атаку на американский беспилотник. "Верховный лидер Ирана - тот, кто в конечном итоге несет ответственность за враждебное поведение режима", - сказал он.

Напомним:

  • В четверг Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник на юге страны. США позже подтвердили сбитие беспилотника.
  • Ранее в Оманском заливе на  двух нефтяных танкерах произошли взрывы, один из них загорелся. США обвиняют Иранв нападении на суда.
  • Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф назвал инциденты "подозрительными" и призвал к региональному диалогу.
  • Позже стало известно, что за несколько часов до подрыва двух танкеров в Оманском заливе иранские военные засекли в воздухе американский беспилотник и выпустили по нему ракету.

Темы: ТрампСШАИрансанкции
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