Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана
163 просмотра
Вторник, 25 июня 2019, 01:27
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против Ирана. Под санкции попадают верховный лидер Ирана аятолла Али Хаманеи и другие руководители страны.
Об этом сообщает Reuters.
По словам главы Белого дома, верховный лидер Ирана и другие руководители страны будут лишены доступа к американским финансовым ресурсам.
Трамп заявил, что санкции вводятся в ответ на атаку на американский беспилотник. "Верховный лидер Ирана - тот, кто в конечном итоге несет ответственность за враждебное поведение режима", - сказал он.
Напомним:
- В четверг Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник на юге страны. США позже подтвердили сбитие беспилотника.
- Ранее в Оманском заливе на двух нефтяных танкерах произошли взрывы, один из них загорелся. США обвиняют Иранв нападении на суда.
- Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф назвал инциденты "подозрительными" и призвал к региональному диалогу.
- Позже стало известно, что за несколько часов до подрыва двух танкеров в Оманском заливе иранские военные засекли в воздухе американский беспилотник и выпустили по нему ракету.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua