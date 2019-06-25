Трамп ввів санкції проти верховного лідера Ірану
Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження нових санкцій проти Ірану. Під санкції потрапляють верховний лідер Ірану аятола Алі Хаманеї та інші керівники країни.
Про це повідомляє Reuters.
За словами глави Білого дому, верховний лідер Ірану та інші керівники країни будуть позбавлені доступу до американських фінансових ресурсів.
Трамп заявив, що санкції вводяться у відповідь на атаку на американський безпілотник. "Верховний лідер Ірану - той, хто у кінцевому підсумку несе відповідальність за ворожу поведінку режиму", - сказав він.
Нагадуємо:
- В четвер Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що збив американський розвідувальний безпілотник на півдні країни. США пізніше підтвердили збиття безпілотника.
- Раніше в Оманській затоці на двох нафтових танкерах сталися вибухи, один з них загорівся. США звинувачують Іран в нападі на судна.
- Міністр закордонних справ Ірану Мухаммед Джавад Заріф назвав інциденти "підозрілими" і закликав до регіонального діалогу.
- Згодом стало відомо, що за кілька годин до підриву двох танкерів в Оманській затоці іранські військові засікли в повітрі американський безпілотник і випустили по ньому ракету.
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