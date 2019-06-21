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Рейтинги партий Порошенко и Смешко падают: свежий опрос

Пятница, 21 июня 2019, 15:44
Рейтинги партий Порошенко и Смешко падают: свежий опрос

Пятерку партий, которые могут пройти в Верховную Раду замыкает партия Святослава Вакарчука, а партия Игоря Смешко "Сила и честь" имеет 4,1 процента поддержки.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного 14 - 19 июня Центром "Социс" и Комитетом избирателей Украины.

Так, бесспорным лидером с 47,6% поддержки (среди тех, кто определился) остается партия "Слуга народа".

Второй идет "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,4%.

Третья - "Европейская Солидарность" Петра Порошенко - 8,8%.

Партия "Батькивщина" на четвертом месте (8,7%) и на пятом месте "Голос" (6,8%).

За чертой 5% барьера оказались остальные партии, в частности "Сила и честь" (4,1%), которая по предварительным опросам "Социса" была пятой с 5% поддержки.

 
 

Метод исследования: сбор первичной социологической информации - стандартизированное интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов.

Статистическая погрешность исследования не превышает +/- 2,2%. Всего было опрошено 2000 респондентов.

"Социс" курирует политтехнолог экс-президента Игорь Гринев. В частности, 51% акций "Социс" принадлежит компании "Среднеевропейская агентство", учредителями которой являются дети Гринева - Роман-Даниил Гринев и Мария Ященко.

Напомним:

  • Согласно предварительному опросу "Социс" партию "Слуга народа" поддерживали 51,3% граждан, преодолела бы барьер в 5% и партия экс-главы СБУ Игоря Смешко "Сила и честь".

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоСмешковиборыопрос
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