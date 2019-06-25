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Филарет создал синод КП из епископов под санкциями

Вторник, 25 июня 2019, 14:01

Киевский патриархат создает собственный синод из пяти епископов, которым накануне поместная Православная церковь Украины запретила священнослужение.

Об этом заявил Филарет на пресс-конференции в своей резиденции в Киеве, передает "BBC Украина".

"Синод есть... в него входят все архиереи церкви. Пятеро", - сказал он, добавив, что со временем их количество возрастет до 12, как предусматривает устав УПЦ КП.

Филарет подчеркнул, что Украинская православная церковь Киевского патриархата является независимой, в том числе от ПЦУ.

"От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся", - сказал он.

Комментируя решение поместной церкви о лишении его права управлять Киевской епархией, Филарет сказал: "Их постановления нас не касаются".

 
Фото BBC Украина

Напомним:

24 июня Православная церковь Украины лишила почетного патриарха Филарета прав епархиального архиерея, а все имущество бывшей УПЦ КП останется под руководством ПЦУ.

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Темы: церковьФиларет
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