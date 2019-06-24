Филарета лишили права управлять епархией

Православная церковь Украины лишила почетного патриарха Филарета прав епархиального архиерея.

Такое решение принял священный синод ПЦУ 24 июня.

"Почетный патриарх Филарет остается в составе епископата Православной церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией", - говорится в решении ПЦУ.

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