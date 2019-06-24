Филарета лишили права управлять епархией
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Понедельник, 24 июня 2019, 15:10
Православная церковь Украины лишила почетного патриарха Филарета прав епархиального архиерея.
Такое решение принял священный синод ПЦУ 24 июня.
"Почетный патриарх Филарет остается в составе епископата Православной церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией", - говорится в решении ПЦУ.
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Напомним:
- Бывший предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет в последнее время начал конфликтовать с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием.
- По словам Филарета, избрание Епифания стало возможным, потому Филарету было обещано сохранение власти в Церкви. Однако это "обещание" нарушили.
- Поэтому Филарет последнее время выступал с критикой руководства ПЦУ, Константинополя и даже томоса об автокефалии.
- На 20 июня он созвал "поместный собор", который постановил "восстановить существование ликвидированной церкви и отменил признание Православной церкви Украины".
- Участники съезда 20 июня подтвердили, что главой УПЦ КП остается Филарет.
- На начало съезда на "собор" не было ни одного украинского архиерея. Большинство из архиереев бывшей УПЦ КП, которая на объединительном соборе 15 декабря 2018 влилась в ПЦУ, проигнорировали призывы патриарха Филарета.
- В то же время в руководстве ПЦУ заявляют, что Филарет не имеет права созывать никакой собор, а собрание во Владимирском соборе будет неканоническим и будет означать церковное разделение со всеми каноническими и юридическими последствиями.
- 22 июня Православная церковь Украины временно запретила служение двум священнослужителям за "действия, направленные на разделение церкви".
Украинская правда
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