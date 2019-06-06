Медведчук пойдет на выборы без Ахметова. Первая десятка "Оппозиционной платформы"

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Четверг, 6 июня 2019, 16:24

Кум Путина Виктор Медведчук заявил, что партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет участвовать в парламентских выборах 21 июля, но без объединения с "Оппозиционным блоком".

Об участии на выборах кум Путина заявил на съезде партии 6 июня.

Медведчук и другие нардепы партии во время выступлений поддерживали риторику "объединения". В частности, об объединении говорили Сергей Левочкин, Наталья Королевская, но партия пойдет в Раду отдельно от "Оппоблока".

Также на съезде предложили список первой десятки партии: Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Сергей Ларин, Сергей Дунаев, Тарас Козак.

По данным УП, в список партии также могут войти Вадим Столар, Юлия Левочкина, Игорь Абрамов, Николай Скорик, Григорий Суркис, Игорь Кисилев, Ренат Кузьмин.

По словам Бойко, команда "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет бороться за отмену закона о языке, отмене закона об образовании, отмене закона о люстрации, отмене закона о декоммунизации, переименование церкви.

Также на съезде Левочкин назвал "будущего премьер-министра" от партии - Бойка.

Ранее источники "Украинской правды" в группах влияния оппозиционных политсил говорили, что партия "Оппозиционный блок" может воссоединиться ради похода на досрочные выборы парламента.

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Третий лишний. Почему Левочкин с Медведчуком готовятся к выборам без Ахметова

Украинская правда

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Темы: Медведчук Верховная Рада виборы Бойко Левочкин


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