Зеленский дал СБУ две недели и напомнил главе, что они уже не только друзья

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Понедельник, 3 июня 2019, 13:06

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы Служба безопасности за две недели отчиталась и продемонстрировала первые результаты работы.

Как сообщает пресс-служба Зеленского, об этом он сказал во время встречи с временно исполняющим обязанности главы СБУ Иваном Баканов.

"Мы сейчас говорим не о наших личные взаимоотношениях (Баканов является давним другом президента, работал в студии "Квартал 95" – УП), а об очень серьезной ответственности перед народом Украины. Ты – исполняющий обязанности главы СБУ. Я хочу, чтобы не только я уважал тебя как друга, а чтобы тебя уважал народ Украины. У нас очень мало времени, чтобы провести перезагрузку СБУ, – отметил Зеленский.

В пресс-службе добавляют, что, по мнению главы государства, работники СБУ должны доказать не только свой профессионализм, но и порядочность как человек. Силовики должны работать "на Украину – независимо от фамилии президента".

"Есть большой запрос на справедливость. Мы должны показать обществу, что СБУ действительно работает. Хочется, чтобы весь мир видел, что мы начали с чистого листа строить Украину", – отметил Зеленский.

Он также отметил важность борьбы с контрабандой.

"Нам нужны реальные уголовные дела. Надо разобраться с контрабандой", – добавил президент.

 

О необходимости преодолеть контрабанду и теневую экономику также сказал Иван Баканов.

"СБУ сделает все возможное для того, чтобы выполнить ваши поручения как можно скорее", – отметил в. и. о. главы СБУ.

Он пообещал стремиться культивировать в ведомстве "человеческие ценности".

 

"Мы всегда говорили друг другу правду, не давали говорить неправду другим. Мы никогда не крали, не давали воровать другим и всегда оставались людьми. Мне кажется, что приоритетом работы СБУ должны быть такие ценности. При любых обстоятельствах мы должны оставаться людьми", – подчеркнул Баканов.

Напомним:

  • 20 мая главы Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что он, его заместители и члены команды представят на рассмотрение новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому рапорты об увольнении.
  • 22 мая Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ главы партии "Слуга народа", своего друга детства и экс-юриста студии "Квартал 95" Ивана Баканова.
  • Позже стало известно, что Грицак будет в отпуске, и Баканов будет выполнять его обязанности
  • Зеленский поручил Службе безопасности бороться с коррупцией, несмотря на фамилии фигурантов.

Украинская правда

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