В новую Верховную Раду проходят 4 партии – опрос

На выборах в Верховную Раду могут победить четыре партии, которые сейчас преодолевают 5% барьер.

Об этом говорится в результатах роллингового опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что если бы выборы в Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент могли бы пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" (бывшая БПП) и "Батькивщина".

В частности, партию "Слуга народа" готовы поддержать 30,8% из всех опрошенных, "Оппозиционная платформу - За жизнь" - 8,2%, "Европейскую солидарность" - 7,9%, ВО "Батькивщина" - 7% респондентов.

Также сообщается, что партия "Сила и честь" Игоря Смешко набрала бы 4,8%, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 3,5%.

По данным опроса, за партию "Голос", лидером которой является певец и музыкант Святослав Вакарчук, проголосовали бы 2,5% опрошенных.

Роллинговое исследование электоральных ориентаций населения Украины было проведено в период с 15 по 31 мая. Всего по Украине было опрошено 2100 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Напомним: