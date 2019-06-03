В новую Верховную Раду проходят 4 партии – опрос

22457 просмотров
Понедельник, 3 июня 2019, 11:01

На выборах в Верховную Раду могут победить четыре партии, которые сейчас преодолевают 5% барьер.

Об этом говорится в результатах роллингового опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что если бы выборы в Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент могли бы пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" (бывшая БПП) и "Батькивщина".

В частности, партию "Слуга народа" готовы поддержать 30,8% из всех опрошенных, "Оппозиционная платформу - За жизнь" - 8,2%, "Европейскую солидарность" - 7,9%, ВО "Батькивщина" - 7% респондентов.

Также сообщается, что партия "Сила и честь" Игоря Смешко набрала бы 4,8%, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 3,5%.

По данным опроса, за партию "Голос", лидером которой является певец и музыкант Святослав Вакарчук, проголосовали бы 2,5% опрошенных.

Роллинговое исследование электоральных ориентаций населения Украины было проведено в период с 15 по 31 мая. Всего по Украине было опрошено 2100 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Напомним:

  • Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", партию "Слуга народа" готовы поддержать 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.
  • За "Оппозиционная платформу - За жизнь" готовы проголосовать 10,5% опрошенных, БПП Солидарность - 8,8%, Батькивщину - 7,3%, партию "Сила и честь" Игоря Смешко - 5,1%, партию Святослава Вакарчука ( " голос "- ред.) - 4,6%, Радикальная партия Олега Ляшко - 3,3%, Оппозиционный блок - 3,2%.
  • 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.
  • Новоизбранный президент хотел переизбрать Раду по несколько новым правилам - без мажоритарки, однако с закрытыми партийными списками, снизив проходной барьер в парламент с 5% до 3%.
  • В то же время народные депутаты не поддержали законодательные инициативы Зеленского.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Верховная Рада виборы социология опрос


powered by lun.ua
Материалы по теме
НАПК проверило всех нардепов, но наказать нарушителей не может 3 июня 2019, 10:41
Порошенко планирует стать не депутатом, а "отцом нации" 3 июня 2019, 10:15
ЦИК образовала 199 окружных комиссий на парламентских выборах 31 мая 2019, 21:58
Все новости
Главные новости
Стало известно, кто станет пресс-секретарем Зеленского
В новую Верховную Раду проходят 4 партии – опрос
Обновление СБУ: Зеленский уволил еще и заместителя Грицака
С начала года в Украине утонули более 270 человек - ГСЧС
Все новости
путешествия

16 ошибок, которые делают все, кто летит самолетом впервые

Культура

Мир крымскотатарских орнаментов Рустема Скибина

Фото

Дональд Трамп на обложках

Поиск по сайту
Архив
Весь архів