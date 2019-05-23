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Указ о роспуске Рады и дате новых выборов вступил в силу

Четверг, 23 мая 2019, 08:14
Указ о роспуске Рады и дате новых выборов вступил в силу

Указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и дате назначения выборов в парламент на 21 июля 2019 года опубликовали в "Урядовому кур'єрі".

Об этом говорится в правительственном издании от 23 мая.

"Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: 1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва", - говорится в указе.

Также этим указом президент назначил внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, с 23 мая.

 

Ранее секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацька заявила, что со следующего дня после публикации указа президента о роспуске Верховной Рады в Украине стартует избирательный процесс.

Напомним:

  • 21 мая Зеленский издал указ о роспуске Рады. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019.
  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".
  • Зеленский написал обращение к председателю Верховной Рады Андрей Парубий о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента.
  • Он просил проголосовать за внесение изменений в закон о выборах народных депутатов – отменить мажоритарную часть выборов в ВР и снизить проходной барьер до 3%.
  • Однако 22 мая Верховная Рада провалила законопроекты президента и даже не внесла их в повестку дня.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийВерховная Радауказы
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