Указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и дате назначения выборов в парламент на 21 июля 2019 года опубликовали в "Урядовому кур'єрі".

Об этом говорится в правительственном издании от 23 мая.

"Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: 1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва", - говорится в указе.

Также этим указом президент назначил внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, с 23 мая.

Ранее секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацька заявила, что со следующего дня после публикации указа президента о роспуске Верховной Рады в Украине стартует избирательный процесс.

Напомним: