Зеленский издал указ о роспуске Рады и назначил новые выборы

Президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва.

Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.

"Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: 1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва", - говорится в указе.

Также этим указом Зеленский назначил внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним: