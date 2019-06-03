Человек Зеленского в СБУ: Больше никаких крышующих и смотрящих

Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины бороться с коррупцией, несмотря на имена фигурантов.

Об этом рассказал на брифинге первый заместитель главы СБУ Иван Баканов, который исполняет обязанности главы спецслужбы на время отпуска Василия Грицака.

"Сегодня проходила встреча с президентом Украины – и президент поставил перед Службой достаточно четкую задачу", – сообщил он на брифинге в полдень 3 июня.

"Первое – это преодолеть коррупцию, которую президент считает основной бедой Украины, поскольку именно она не дает возможности справедливо распределять основные социальные блага, такие как справедливость и безопасность", – сказал Баканов.

"Больше не будет никаких "крышующих", никаких "смотрящих" ни за какими бизнесами и теневыми сделками. Наша задача – вывести теневой бизнес из тени. Потому что именно он является кормовой базой для коррупции", – заявил он.

Баканов пообещал: "Больше Служба не будет вообще оглядываться ни на какие фамилии. Мы будем действовать решительно и уверенно, исключительно в пределах и способах, предусмотренных законом".

Он также отметил, что получил допуск к государственной тайне и сейчас изучает состояние дел, которые вела СБУ, – и сможет чуть позже отчитаться по ним.

Напомним: