СМИ: Грицак идет в отпуск, и.о. главы СБУ - Баканов

Иван Баканов с понедельника, 3 июня, будет временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины, а Василий Грицак будет в отпуске.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в спецслужбе.



"С понедельника Грицак находится в отпуске. Временно исполняющий обязанности главы СБУ - Баканов", - сказали в СБУ.



При этом собеседник агентства напомнил, что по процедуре первый заместитель назначается и.о. на время пребывания главы службы в отпуске.



Когда Грицак планирует вернуться из отпуска, в спецслужбе не уточнили.

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Напомним: