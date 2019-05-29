СМИ: Грицак идет в отпуск, и.о. главы СБУ - Баканов

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Среда, 29 мая 2019, 21:54

Иван Баканов с понедельника, 3 июня, будет временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины, а Василий Грицак будет в отпуске.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в спецслужбе.

"С понедельника Грицак находится в отпуске. Временно исполняющий обязанности главы СБУ - Баканов", - сказали в СБУ.

При этом собеседник агентства напомнил, что по процедуре первый заместитель назначается и.о. на время пребывания главы службы в отпуске.

Когда Грицак планирует вернуться из отпуска, в спецслужбе не уточнили.

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Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский назначил первым заместителем председателя Службы безопасности Украины главу партии "Слуга народа" Ивана Баканова.
  • 20 мая председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что он, его заместители и члены команды представят на рассмотрение новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому рапорты об увольнении.
  • Пока президент и Верховная Рада в определенном Конституцией порядке не решит вопрос, кто должен возглавлять СБУ, действующий состав ведомства продолжит работать.
  • 21 мая Зеленский издал указ о роспуске Рады. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019.

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Темы: СБУ


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