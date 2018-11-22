Порошенко нашел замену Кучме в Минске

Президент Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

"Евгений Кириллович все эти трудные годы достойно представлял Украину в группе по безопасности. Он хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жестко отстаивать национальные интересы Украины", - написала Геращенко.

Напомним, представителем Украины в ТКГ был второй президент Украины Леонид Кучма. Однако в конце сентября он заявил, что завершит работу в ТКГ, когда достигнет критического возраста.

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь Кучмы пояснила, что "под критическим возрастом подразумевается юбилей Леонида Даниловича, который был в августе".

Позже вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что, несмотря на распространенные заявления о выходе из ТКГ в Минске, Кучма будет присутствовать на переговорах 2 октября.

Кучма был представителем Украины в Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) с 8 июля 2014 года по 2 октября 2018 года.

Он называл как возможного преемника в этой роли экс-заместителя министра МИД Руслана Демченко.

16 октября Демченко представлял Украину на переговорах ТКГ.

Евгений Марчук до этого был представителем Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске.