Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко нашел замену Кучме в Минске

Четверг, 22 ноября 2018, 10:52
Порошенко нашел замену Кучме в Минске

Президент Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

"Евгений Кириллович все эти трудные годы достойно представлял Украину в группе по безопасности. Он хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жестко отстаивать национальные интересы Украины", - написала Геращенко.

Напомним, представителем Украины в ТКГ был второй президент Украины Леонид Кучма. Однако в конце сентября он заявил, что завершит работу в ТКГ, когда достигнет критического возраста.

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь Кучмы пояснила, что "под критическим возрастом подразумевается юбилей Леонида Даниловича, который был в августе".

Позже вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что, несмотря на распространенные заявления о выходе из ТКГ в Минске, Кучма будет присутствовать на переговорах 2 октября.

Кучма был представителем Украины в Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) с 8 июля 2014 года по 2 октября 2018 года.

Он называл как возможного преемника в этой роли экс-заместителя министра МИД Руслана Демченко.

16 октября Демченко представлял Украину на переговорах ТКГ.

Евгений Марчук до этого был представителем Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоМинские соглашения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
13:32
У Путина отреагировали на версию о том, что его соратник стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
13:25
"Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на праздники
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
Все новости...
Реклама: