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Пресс-секретарь Зеленского: Я тоже была "агентом Кремля"

Понедельник, 3 июня 2019, 16:43
Пресс-секретарь Зеленского: Я тоже была агентом Кремля

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что ранее находилась среди журналистов, которых у бывшего главы государства Петра Порошенко называли "агентами Кремля".

Об этом она сказала во время брифинга в понедельник.

Перед этим ее спросили о дальнейшем взаимодействии Зеленского со СМИ, поскольку при президентстве Порошенко с журналистами сложились такие отношения, что с одними общались на удобные темы, а других называли "агентами Кремля".

"Я тоже была  агентом Кремля" на прежней своей работе. Я имею в виду, что я тоже была в этой шкуре, когда меня называли "агентом Кремля"", - сказала Мендель.

При этом она подчеркнула, что президент не скрывается от СМИ, еженедельно что-то комментирует на камеры и планирует быть максимально открытым.

"Собственно, я являюсь дополнительным элементом, поскольку он не может присутствовать в стольких местах. И, подумаем о том, что он не хочет светиться на камеры, чтобы условно перерезать какую-то ленту на открытии какого-то детского сада, потому что это не уровень президента", - заявила пресс-секретарь.

Она добавила, что у Зеленского есть большая коммуникационная команда, и пообещала, что на первые 100 дней работы президента он даст большую пресс-конференцию.

Напомним:

  • Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский назначит на должность своего пресс-секретаря журналистку Юлию Мендель.
  • Вскоре появился указ о назначении Мендель.
  • Мендель работала на нескольких телеканалах, в частности "112 Украина" и "Интер". Также она была координатором по вопросам медиа представительства Всемирного банка в Украине и сотрудничала с изданием The New York Times.
  • В 2016 году Мендель была участницей скандала о коррупции в КНУ Шевченко. В частности, по ее заявлению было открыто производство относительно 2 профессорив университета по обвинению во взяточничестве.
  • 30 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что начинает конкурс на должность спикера президента Украины.

Яна Миланова, УП

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Темы: ЗеленскийпрезидентСМИ
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