Стало известно, кто станет пресс-секретарем Зеленского

Президент Владимир Зеленский назначит на должность своего пресс-секретаря журналистку Юлию Мендель.

Соответствующую информацию "Украинской правде" подтвердили источники в Администрации президента.

По словам собеседника УП, соответствующий указ о назначении Мендель должны опубликовать 3 июня в 13.30.

Юлия Мендель ФОТО: FB

Журналистка выиграла конкурс на должность, который 30 апреля объявил новоизбранный президент.

Ранее Мендель работала на телевидении. В частности, на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интер".

Также она была координатором по вопросам медиа представительства Всемирного банка в Украине и несколько лет сотрудничала с The New York Times.

По состоянию на 3 мая на конкурс спикера Зеленского направилось 3000 человек. Среди кандидатов были профессиональные журналисты, пиар-менеджеры, телеведущие, блогеры, студенты профильных факультетов и актеры.

В то же время, пресс-секретарь "Команды Зеленского" Ирина Победоносцева рассказала в комментарии "theБабелю", что в конкурсе приняли участие около 4000 кандидатов.

Сначала всех претендентов проверили на знание украинского, английского языка, опыт, образование и профессиональные навыки. После этого с претендентами, прошедшими первый этап, провели короткое телефонное собеседование, далее конкурс продолжился между 50 кандидатами, получившими творческое задание.

По результатам творческого задания, в "финале" осталась тройка претендентов. С ними лично общался Зеленский и члены Администрации президента.

Несколько дней назад пользователь Facebook Илья Осадчук в соцсети отмечал, что конкурс на должность выиграла Мендель, но не указал, откуда у него эта информация.

Напомним: