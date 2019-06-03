Стало известно, кто станет пресс-секретарем Зеленского
Президент Владимир Зеленский назначит на должность своего пресс-секретаря журналистку Юлию Мендель.
Соответствующую информацию "Украинской правде" подтвердили источники в Администрации президента.
По словам собеседника УП, соответствующий указ о назначении Мендель должны опубликовать 3 июня в 13.30.
Журналистка выиграла конкурс на должность, который 30 апреля объявил новоизбранный президент.
Ранее Мендель работала на телевидении. В частности, на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интер".
Также она была координатором по вопросам медиа представительства Всемирного банка в Украине и несколько лет сотрудничала с The New York Times.
По состоянию на 3 мая на конкурс спикера Зеленского направилось 3000 человек. Среди кандидатов были профессиональные журналисты, пиар-менеджеры, телеведущие, блогеры, студенты профильных факультетов и актеры.
В то же время, пресс-секретарь "Команды Зеленского" Ирина Победоносцева рассказала в комментарии "theБабелю", что в конкурсе приняли участие около 4000 кандидатов.
Сначала всех претендентов проверили на знание украинского, английского языка, опыт, образование и профессиональные навыки. После этого с претендентами, прошедшими первый этап, провели короткое телефонное собеседование, далее конкурс продолжился между 50 кандидатами, получившими творческое задание.
По результатам творческого задания, в "финале" осталась тройка претендентов. С ними лично общался Зеленский и члены Администрации президента.
Несколько дней назад пользователь Facebook Илья Осадчук в соцсети отмечал, что конкурс на должность выиграла Мендель, но не указал, откуда у него эта информация.
Напомним:
- 30 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что начинает конкурс на должность спикера президента Украины.
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