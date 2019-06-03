Стало известно, кто станет пресс-секретарем Зеленского
Президент Владимир Зеленский назначит на должность своего пресс-секретаря журналистку Юлию Мендель.
Соответствующую информацию "Украинской правде" подтвердили источники в Администрации президента.
По словам собеседника УП, соответствующий указ о назначении Мендель должны опубликовать 3 июня в 13.30.
Журналистка выиграла конкурс на должность, который 30 апреля объявил новоизбранный президент.
32-летняя Мендель родился в Херсонской области, получила высшее образование в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. Имеет научную степень кандидата филологических наук.
Она работала журналистом на телеканалах ICTV, Espreso.TV, "112 Украина" и "Интер" и стала первой украинской журналисткой, которая выиграла программу Всемирного института прессы (World Press Institute).
Мендель была представителем The New York Times в Украине и сотрудничала с рядом таких иностранных изданий и телеканалов, как Politico Europe, VICE News, CNBC, New Eastern Europe, World Affairs Journal, Spiegel Online.
Журналистка также стажировалась за рубежом в рамках программы Солидарности имени Леха Валенсы, программы THREAD в Йельском университете, закончила Варшавскую евроатлантической академию (WEASA).
Также она была координатором по вопросам медиа представительства Всемирного банка в Украине.
В 2016 году она была участницей скандала о коррупции в КНУ Шевченко. В частности, по ее заявлению было открыто производство относительно 2 профессорив университета по обвинению во взяточничестве.
По состоянию на 3 мая на конкурс спикера Зеленского направилось 3000 человек. Среди кандидатов были профессиональные журналисты, пиар-менеджеры, телеведущие, блогеры, студенты профильных факультетов и актеры.
В то же время, пресс-секретарь "Команды Зеленского" Ирина Победоносцева рассказала в комментарии УП, что в конкурсе приняли участие около 4000 кандидатов.
Сначала всех претендентов проверили на знание украинского, английского языка, опыт, образование и профессиональные навыки.
Победоносцева уточнила, что на этом этапе отсеялась большая часть заявок.
На втором этапе были короткие телефонные собеседования с кандидатами, где оценивались - дикция, манера изложения мысли, скорость реакции и тд.
"В результате осталось около 100 участников. И после ещё одного обсуждения мы выбрали 50, которые и получили творческое задание записать видео о 8 и 9 мая. Тут уже оценивалась и форма, и содержание", - сообщила пресс-секретарь "Зе.Команды".
По результатам творческого задания, в "финале" осталась тройка претендентов. С ними лично общался Зеленский и члены Администрации президента.
Собеседование проходило в формате импровизированной пресс-конференции, где неожиданные и острые вопросы задавал президент и сотрудники АП.
"Интервьюируемый не знал ни предложенного формата общения, ни вопросов. Во всех случаях это были разные вопросы на разные темы. Беседа велась на украинском и английском языках", - уточнила Победоносцева.
По ее словам, на этом этапе оценивалось понимание политических контекстов в Украине и мире, стрессоустойчивость, мировоззренческие позиции, чувство юмора и быстрота реакции и так далее.
Также она сообщила, что все резюме топ-100 кандидатов они сохранят, все они войдут в кадровый резерв.
Напомним:
- 30 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что начинает конкурс на должность спикера президента Украины.