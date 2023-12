Стало известно, кто станет пресс-секретарем Зеленского

Президент Владимир Зеленский назначит на должность своего пресс-секретаря журналистку Юлию Мендель.

Соответствующую информацию "Украинской правде" подтвердили источники в Администрации президента.

По словам собеседника УП, соответствующий указ о назначении Мендель должны опубликовать 3 июня в 13.30.

Юлия Мендель ФОТО: FB

Журналистка выиграла конкурс на должность, который 30 апреля объявил новоизбранный президент.

32-летняя Мендель родился в Херсонской области, получила высшее образование в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. Имеет научную степень кандидата филологических наук.

Она работала журналистом на телеканалах ICTV, Espreso.TV, "112 Украина" и "Интер" и стала первой украинской журналисткой, которая выиграла программу Всемирного института прессы (World Press Institute).

Мендель была представителем The New York Times в Украине и сотрудничала с рядом таких иностранных изданий и телеканалов, как Politico Europe, VICE News, CNBC, New Eastern Europe, World Affairs Journal, Spiegel Online.

Журналистка также стажировалась за рубежом в рамках программы Солидарности имени Леха Валенсы, программы THREAD в Йельском университете, закончила Варшавскую евроатлантической академию (WEASA).

Также она была координатором по вопросам медиа представительства Всемирного банка в Украине.

В 2016 году она была участницей скандала о коррупции в КНУ Шевченко. В частности, по ее заявлению было открыто производство относительно 2 профессорив университета по обвинению во взяточничестве.

По состоянию на 3 мая на конкурс спикера Зеленского направилось 3000 человек. Среди кандидатов были профессиональные журналисты, пиар-менеджеры, телеведущие, блогеры, студенты профильных факультетов и актеры.

В то же время, пресс-секретарь "Команды Зеленского" Ирина Победоносцева рассказала в комментарии УП, что в конкурсе приняли участие около 4000 кандидатов.

Сначала всех претендентов проверили на знание украинского, английского языка, опыт, образование и профессиональные навыки.

Победоносцева уточнила, что на этом этапе отсеялась большая часть заявок.

На втором этапе были короткие телефонные собеседования с кандидатами, где оценивались - дикция, манера изложения мысли, скорость реакции и тд.

"В результате осталось около 100 участников. И после ещё одного обсуждения мы выбрали 50, которые и получили творческое задание записать видео о 8 и 9 мая. Тут уже оценивалась и форма, и содержание", - сообщила пресс-секретарь "Зе.Команды".

По результатам творческого задания, в "финале" осталась тройка претендентов. С ними лично общался Зеленский и члены Администрации президента.

Собеседование проходило в формате импровизированной пресс-конференции, где неожиданные и острые вопросы задавал президент и сотрудники АП.

"Интервьюируемый не знал ни предложенного формата общения, ни вопросов. Во всех случаях это были разные вопросы на разные темы. Беседа велась на украинском и английском языках", - уточнила Победоносцева.

По ее словам, на этом этапе оценивалось понимание политических контекстов в Украине и мире, стрессоустойчивость, мировоззренческие позиции, чувство юмора и быстрота реакции и так далее.

Также она сообщила, что все резюме топ-100 кандидатов они сохранят, все они войдут в кадровый резерв.

