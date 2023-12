У Зеленского новое назначение

Президент Владимир Зеленский издал указ о назначении пресс-секретаря главы государства.

Указ №350/2019 опубликован на сайте президента.

"Назначить Мендель Юлию Владимировну пресс-секретарем президента Украины", - сказано в документе.

Справка АП: Юлия Мендель родилась 3 сентября 1986 в г. Геническе (Херсонская область). Получила высшее образование в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Имеет научную степень кандидата филологических наук.

Сообщается, что она работала журналистом на телеканалах ICTV, Espreso.TV, "112 Украина" и "Интер".

Также по данным АП, она стала первой украинской журналисткой, которая выиграла программу Всемирного института прессы (World Press Institute). Была представителем The New York Times в Украине. Также сотрудничала с рядом таких иностранных изданий и телеканалов, как Politico Europe, VICE News, CNBC, New Eastern Europe, World Affairs Journal, Spiegel Online. Была консультантом по коммуникациям во Всемирном банке. Стажировалась за границей в рамках программы Солидарности имени Леха Валенсы, программы THREAD в Йельском университете, закончила Варшавскую евроатлантической академию (WEASA).

