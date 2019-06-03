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У Зеленского новое назначение

Понедельник, 3 июня 2019, 13:50
У Зеленского новое назначение

Президент Владимир Зеленский издал указ о назначении пресс-секретаря главы государства.

Указ №350/2019 опубликован на сайте президента.

"Назначить Мендель Юлию Владимировну пресс-секретарем президента Украины", - сказано в документе.

Справка АП: Юлия Мендель родилась 3 сентября 1986 в г. Геническе (Херсонская область). Получила высшее образование в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Имеет научную степень кандидата филологических наук.

Сообщается, что она работала журналистом на телеканалах ICTV, Espreso.TV, "112 Украина" и "Интер".

Также по данным АП, она стала первой украинской журналисткой, которая выиграла программу Всемирного института прессы (World Press Institute). Была представителем The New York Times в Украине. Также сотрудничала с рядом таких иностранных изданий и телеканалов, как Politico Europe, VICE News, CNBC, New Eastern Europe, World Affairs Journal, Spiegel Online. Была консультантом по коммуникациям во Всемирном банке. Стажировалась за границей в рамках программы Солидарности имени Леха Валенсы, программы THREAD в Йельском университете, закончила Варшавскую евроатлантической академию (WEASA).

Напомним:

  • Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский назначит на должность своего пресс-секретаря журналистку Юлию Мендель.
  • В 2016 году Мендель была участницей скандала о коррупции в КНУ Шевченко. В частности, по ее заявлению было открыто производство относительно 2 профессорив университета по обвинению во взяточничестве.
  • 30 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что начинает конкурс на должность спикера президента Украины.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийпрезиденткадры
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