У Зеленского новое назначение
Президент Владимир Зеленский издал указ о назначении пресс-секретаря главы государства.
Указ №350/2019 опубликован на сайте президента.
"Назначить Мендель Юлию Владимировну пресс-секретарем президента Украины", - сказано в документе.
Справка АП: Юлия Мендель родилась 3 сентября 1986 в г. Геническе (Херсонская область). Получила высшее образование в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Имеет научную степень кандидата филологических наук.
Сообщается, что она работала журналистом на телеканалах ICTV, Espreso.TV, "112 Украина" и "Интер".
Также по данным АП, она стала первой украинской журналисткой, которая выиграла программу Всемирного института прессы (World Press Institute). Была представителем The New York Times в Украине. Также сотрудничала с рядом таких иностранных изданий и телеканалов, как Politico Europe, VICE News, CNBC, New Eastern Europe, World Affairs Journal, Spiegel Online. Была консультантом по коммуникациям во Всемирном банке. Стажировалась за границей в рамках программы Солидарности имени Леха Валенсы, программы THREAD в Йельском университете, закончила Варшавскую евроатлантической академию (WEASA).
Напомним:
- Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский назначит на должность своего пресс-секретаря журналистку Юлию Мендель.
- В 2016 году Мендель была участницей скандала о коррупции в КНУ Шевченко. В частности, по ее заявлению было открыто производство относительно 2 профессорив университета по обвинению во взяточничестве.
- 30 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что начинает конкурс на должность спикера президента Украины.