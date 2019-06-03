Под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собираются возмущенные активисты с требованием наказать полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места события.

По его словам, сейчас у МВД уже около 100 активистов и более десятка журналистов.

Позже активисты начали жечь файеры.

Со временем количество собравшихся людей возросло до 150.

Через мобильную колонку активисты включили песню Росавы "Спи маленький казачок".

Люди выкрикивают: "Авакова в отставку" и "Рядовые убивают, Аваков покрывает".

Сбор людей происходит через социальные сети. Один из призывов прийти под МВД разместил в Facebook координатор С14 Сергей Мазур.

"В 21:00 акция под МВД. Чтобы пьяные менты из Переяслава понесли наказание за убитого 5-летнего мальчика", - пишет он.

Зовет неравнодушных и народный депутат Елена Сотник.

"В 21:30 сегодня неравнодушные соберутся под стенами МВД на Богомольца, 10! Чтобы дать понять правоохранителям, что дело о гибели мальчика замять не удастся, как и облегчить ответственность убийц... Приходите!" - призывает она.

Напомним: