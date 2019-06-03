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Убийство ребенка полицейскими: у МВД в Киеве собиралась возмущенная толпа

Понедельник, 3 июня 2019, 22:54
фото: эльдар сарахман, уп

Под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались возмущенные активисты с требованием наказать полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места события.

По его словам, сначала у МВД было около 100 активистов и более десятка журналистов.

 

Позже активисты начали жечь файеры.

 

Сбор людей происходил через социальные сети. Один из призывов прийти под МВД разместил в Facebook координатор С14 Сергей Мазур.

"В 21:00 акция под МВД. Чтобы пьяные менты из Переяслава понесли наказание за убитого 5-летнего мальчика", - пишет он.

 

Звала неравнодушных и народный депутат Елена Сотник.

"В 21:30 сегодня неравнодушные соберутся под стенами МВД на Богомольца, 10! Чтобы дать понять правоохранителям, что дело о гибели мальчика замять не удастся, как и облегчить ответственность убийц... Приходите!" - призывает она.

 

Со временем количество собравшихся людей возросло до 150.

Через мобильную колонку активисты включили песню Росавы "Спи маленький казачок".

Люди выкрикивали: "Авакова в отставку" и "Рядовые убивают, Аваков покрывает".

Перед дверью ВМД активисты написали баллончиком "Убийцы", из-за чего началась толкотня.

 

На данный момент акция завершилась, но активисты призвали следить за анонсами.

Напомним:

  • 1 июня ГБР сообщило, что его следователи расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого отделения полиции в Киевской области 5-летнему мальчику.
  • Бабушка раненого мальчика рассказала, что полицейские признают свою вину, но не знают, кто из них попал в ребенка, потому что были очень пьяны.
  • Двум работникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого , которые попали в ребенка из огнестрельного оружия, сообщено о подозрении.

Эльдар Сарахман, Евгений Кизилов, УП

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Темы: убийствополициядетиКиевМВД
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