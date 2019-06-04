У пресс-секретаря Зеленского был конфликт интересов в NYT – СМИ

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Вторник, 4 июня 2019, 12:41

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель участвовала в конкурсе на должность и при этом готовила материалы для The New York Times, что свидетельствует о конфликте интересов.

Об этом говорится в материале CNN 4 июня.

Отмечается, что факт назначения Мендель вызвал волну против "Таймс" из-за возможного конфликта интересов, ведь журналистка была соавтором статей в The Times и в мае, когда участвовала в конкурсе на должность в Администрации президента.

В частности, она написала опубликованную 20 мая историю об украинской политике, а 1 мая в The Times опубликовали нашумевшую статью, где Мендель была соавтором.

Статья касалась генерального прокурора Украины Юрия Луценко, адвоката президента США Рудольфа Джулиани и сына Джо Байдена Хантера.

Отмечается, что CNN ответила пресс-секретарь The Times Ари Исаакман Беваскуа.

Она заявила, что на прошлой неделе газете стало известно, что Мендель 3 мая подала заявление на должность пресс-секретаря президента Украины.

"Мисс Мендель написала одну статью для "Таймс" в мае, когда она была кандидатом на правительственную должность, о роспуске парламента", - сказала Беваскуа.

"Если бы она сообщила редакторам о своем заявлении о приеме на работу, они бы не дали ей этого задания, и мы бы немедленно прекратили работать с ней, учитывая этот серьезный конфликт интересов", - добавила пресс-секретарь NYT.

Однако, редакторы NYT "уверены, что, несмотря на конфликт, который должен был быть раскрыт", репортаж Мендель, включая противоречивую историю от 1 мая, "был справедливым и точным".

Также Мендель является автором еще одной статьи об Украине для The Times, опубликованной 19 мая.

Статья касалась борьбы с сексуальным насилием в армии. Беваскуа сказала, что статья была "подана ранее", хотя опубликовали ее только 19 мая.

Напомним:

  • В статье Мендель для NYT от 1 мая говорится о том, что Джулиани якобы обсуждал с Луценко расследование газодобывающей компании Burisma и связь этого дела с Байденом младшим.
  • 3 июня Зеленский назначил на должность своего пресс-секретаря журналистку Юлию Мендель.
  • Мендель работала на нескольких телеканалах, в частности "112 Украина" и "Интер". Также она была координатором по вопросам медиа представительства Всемирного банка в Украине и сотрудничала с изданием The New York Times.
  • В 2016 году Мендель была участницей скандала о коррупции в КНУ Шевченко. В частности, по ее заявлению было открыто производство относительно 2 профессорив университета по обвинению во взяточничестве.
  • 30 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что начинает конкурс на должность спикера президента Украины.

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Темы: Зеленский Администрация президента


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