Законопроект Зеленского об импичменте не включили в повестку дня Рады

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Вторник, 4 июня 2019, 13:40

Народные депутаты не внесли в повестку дня сессии законопроекты об импичменте и о внесении изменений в закон о выборах нардепов о обеспечению прав военнослужащих, инициированных президентом Владимиром Зеленским.

Соответствующие голосования состоялись во вторник.

Так, за проекты закона об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичмент) (№10340, №10340-1) проголосовало лишь 110 нардепов из необходимых 226.

Также не хватило голосов за включение в повестку дня сессии парламента законопроекта о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов Украины относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих (№10356).

За это решение проголосовали лишь 109 парламентариев.

Вместе с тем нардепы приступили к рассмотрению во втором чтении законопроекта №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента.

Парламентарии должны рассмотреть почти 800 поправок.

Напомним:

  • 3 июня во время согласительного совета представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук призвал парламент немедленно рассмотреть законопроекты, представленные Владимиром Зеленским.
  • Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что некоторые законодательные инициативы главы государства удивляют, но пообещал их рассмотреть в сессионном зале.
  • 29 мая президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона об импичменте президента.
  • 31 мая Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.
  • Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Решение о роспуске парламента Зеленский объявил во время инаугурации.

Украинская правда

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Темы: Зеленский законодательство Верховная Рада


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