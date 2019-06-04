Законопроект Зеленского об импичменте не включили в повестку дня Рады
Народные депутаты не внесли в повестку дня сессии законопроекты об импичменте и о внесении изменений в закон о выборах нардепов о обеспечению прав военнослужащих, инициированных президентом Владимиром Зеленским.
Соответствующие голосования состоялись во вторник.
Так, за проекты закона об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичмент) (№10340, №10340-1) проголосовало лишь 110 нардепов из необходимых 226.
Также не хватило голосов за включение в повестку дня сессии парламента законопроекта о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов Украины относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих (№10356).
За это решение проголосовали лишь 109 парламентариев.
Вместе с тем нардепы приступили к рассмотрению во втором чтении законопроекта №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента.
Парламентарии должны рассмотреть почти 800 поправок.
Напомним:
- 3 июня во время согласительного совета представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук призвал парламент немедленно рассмотреть законопроекты, представленные Владимиром Зеленским.
- Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что некоторые законодательные инициативы главы государства удивляют, но пообещал их рассмотреть в сессионном зале.
- 29 мая президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона об импичменте президента.
- 31 мая Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.
- Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Решение о роспуске парламента Зеленский объявил во время инаугурации.
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