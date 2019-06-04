Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Законопроект Зеленского об импичменте не включили в повестку дня Рады

Вторник, 4 июня 2019, 13:40

Народные депутаты не внесли в повестку дня сессии законопроекты об импичменте и о внесении изменений в закон о выборах нардепов о обеспечению прав военнослужащих, инициированных президентом Владимиром Зеленским.

Соответствующие голосования состоялись во вторник.

Так, за проекты закона об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичмент) (№10340, №10340-1) проголосовало лишь 110 нардепов из необходимых 226.

Также не хватило голосов за включение в повестку дня сессии парламента законопроекта о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов Украины относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих (№10356).

За это решение проголосовали лишь 109 парламентариев.

Вместе с тем нардепы приступили к рассмотрению во втором чтении законопроекта №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента.

Парламентарии должны рассмотреть почти 800 поправок.

Напомним:

  • 3 июня во время согласительного совета представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук призвал парламент немедленно рассмотреть законопроекты, представленные Владимиром Зеленским.
  • Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что некоторые законодательные инициативы главы государства удивляют, но пообещал их рассмотреть в сессионном зале.
  • 29 мая президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона об импичменте президента.
  • 31 мая Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.
  • Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Решение о роспуске парламента Зеленский объявил во время инаугурации.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийзаконодательствоВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
Зеленский
Поддерживать Украину всегда будет нашей целью – президент Чехии
Зеленский: "Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас"
Зеленский об обещании членства в НАТО: Это не такая высокая цена за войну
Последние новости
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
Все новости...
Реклама: