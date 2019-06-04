Законопроект Зеленского об импичменте не включили в повестку дня Рады

Народные депутаты не внесли в повестку дня сессии законопроекты об импичменте и о внесении изменений в закон о выборах нардепов о обеспечению прав военнослужащих, инициированных президентом Владимиром Зеленским.

Соответствующие голосования состоялись во вторник.

Так, за проекты закона об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичмент) (№10340, №10340-1) проголосовало лишь 110 нардепов из необходимых 226.

Также не хватило голосов за включение в повестку дня сессии парламента законопроекта о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов Украины относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих (№10356).

За это решение проголосовали лишь 109 парламентариев.

Вместе с тем нардепы приступили к рассмотрению во втором чтении законопроекта №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента.

Парламентарии должны рассмотреть почти 800 поправок.

Напомним: