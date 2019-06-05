Саакашвили встретился с Епифанием
Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний 4 июня встретился с третьим президентом Грузии Михэилом Саакашвили.
Как сообщает пресс-служба Православной церкви Украины, они обсудили "процесс признания Православной церкви Украины другими поместными православными церквами, и в частности, Грузинской православной церковью".
Речь шла также о текущей межконфессиональной ситуации в нашей стране и дело единения всего украинского православия.
Отмечается, что Саакашвили "высоко оценил деятельность предстоятеля, направленную на развитие поместной Украинской православной церкви".
В свою очередь, митрополит Епифаний отметил, что впереди еще немало работы.
По ого словам, хотя Москва пытается препятствовать, автокефалию Украинской Церкви признают и единение православных украинцев вокруг нее все равно состоятся.
Напомним:
- 29 мая бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михэил Саакашвили вернулся в Киев, так как 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул Саакашвили гражданство Украины.
- 3 июня Саакашвили призвал однопартийцев из "Движения новых сил" ("Рух нових сил") поддержать партию Зеленского "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду.
- 4 июня городской глава Киева Виталий Кличко предложил Саакашвили объединить усилия и возглавить партию "Удар", которая также будет участвовать в досрочных выборах Верховной Рады.
- В Грузии против Саакашвили возбужден ряд дел, его родина требует экстрадиции своего бывшего президента.