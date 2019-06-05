Саакашвили встретился с Епифанием
Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний 4 июня встретился с третьим президентом Грузии Михэилом Саакашвили.
Как сообщает пресс-служба Православной церкви Украины, они обсудили "процесс признания Православной церкви Украины другими поместными православными церквами, и в частности, Грузинской православной церковью".
Речь шла также о текущей межконфессиональной ситуации в нашей стране и дело единения всего украинского православия.
Отмечается, что Саакашвили "высоко оценил деятельность предстоятеля, направленную на развитие поместной Украинской православной церкви".
В свою очередь, митрополит Епифаний отметил, что впереди еще немало работы. По ого словам, хотя Москва пытается препятствовать, автокефалию Украинской Церкви признают и единение православных украинцев вокруг нее все равно состоятся.
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