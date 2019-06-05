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Саакашвили встретился с Епифанием

Среда, 5 июня 2019, 09:57

Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний 4 июня встретился с третьим президентом Грузии Михэилом Саакашвили.

Как сообщает пресс-служба Православной церкви Украины, они обсудили "процесс признания Православной церкви Украины другими поместными православными церквами, и в частности, Грузинской православной церковью".

Речь шла также о текущей межконфессиональной ситуации в нашей стране и дело единения всего украинского православия.

 
митрополит Епифаний встретился с Михэилом Саакашвили
pomisna.info

Отмечается, что Саакашвили "высоко оценил деятельность предстоятеля, направленную на развитие поместной Украинской православной церкви".

В свою очередь, митрополит Епифаний отметил, что впереди еще немало работы.

 

По ого словам, хотя Москва пытается препятствовать, автокефалию Украинской Церкви признают и единение православных украинцев вокруг нее все равно состоятся.

 
 

Напомним:

  • 29 мая бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михэил Саакашвили вернулся в Киев, так как 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул Саакашвили гражданство Украины.
  • 3 июня Саакашвили призвал однопартийцев из "Движения новых сил" ("Рух нових сил") поддержать партию Зеленского "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду.
  • 4 июня городской глава Киева Виталий Кличко предложил Саакашвили объединить усилия и возглавить партию "Удар", которая также будет участвовать в досрочных выборах Верховной Рады.
  • В Грузии против Саакашвили возбужден ряд дел, его родина требует экстрадиции своего бывшего президента.

Темы: СаакашвилиПравославная Церковь Украинырелигияцерковь
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