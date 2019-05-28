Зеленский вернул гражданство Саакашвили

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Вторник, 28 мая 2019, 16:19

Президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.

Соответствующий указ №329/2019 опубликован на сайте главы государства.

"Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 года №196 "О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц" изменение, исключив положения об утрате Саакашвили Михеилом гражданства Украины", - говорится в указе.

В документе отмечается, что своим указом Зеленский также позволяет принять в гражданство Украины лиц, составляющих государственный интерес для страны.

В частности, в украинское гражданство принимаются:

  1. Ахмади Колариджани Аболфазла, 1983 года рождения, уроженец Исламской Республики Иран, проживающий в городе Киеве;
  2. Костиков Александр Сергеевич, 1997 года рождения, уроженец Российской Федерации, проживающий в Донецкой области;
  3. Самед-Заде Эмин Иззат оглы, 1990 года рождения, уроженец Азербайджанской Республики, проживающий в городе Киеве;
  4. Тойгонбаев Зиятдинбек Курманбекович, 1974 года рождения, уроженца Кыргызской Республики, проживающий в Киеве.

Также президент постановил принять в гражданство Украины как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной, Альтунси Тамера Мохаммеда Маджеда, 1972 года рождения, уроженца Сирийской Арабской Республики, который проживает в Одессе.

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Напомним:

  • Ранее лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отменить указ его предшественника Петра Порошенко и восстановить украинское гражданство Михеила Саакашвили.
  • 22 мая адвокат экс-губернатора Одесской области Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что передал в Администрацию президента обращение Саакашвили, в котором он просит вернуть ему гражданство Украины.
  • 21 апреля экс-президент Грузии лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что обратился к уполномоченным органам власти в Украине с просьбой снять ограничения на его въезд в Украину.
  • В ответ государственная пограничная служба отметила, что Саакашвили не имеет оснований для законного въезда на территорию Украины.
  • Комментируя это, Саакашвили заявил: "Пока Порошенко президент, я и не ожидал от Пограничной службы другого ответа. Ничего, еще немного потерплю после стольких месяцев ожидания".
  • Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года.
  • Политику запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.
  • Саакашвили оформил в Нидерландах удостоверение личности, что дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.
  • Саакашвили также заявлял, что вернется в Грузию, а также предложил президенту вернуть ему грузинское гражданство.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Саакашвили гражданство


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