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Саакашвили прилетел в Украину

Среда, 29 мая 2019, 17:47
Фото: Эльдар Сарахман, УП

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, которому накануне восстановили украинское гражданство, вернулся в Украину.

Самолет с ним на борту только что приземлился в киевском аэропорту "Борисполь", прибыв из Варшавы. Здесь его встречают журналисты, соратники по партии "Рух новых сил" и просто поклонники. Кто-то с народными танцами и песнями, а кто-то - с караваем. Хором пели гимн Украины.

Сам Саакашвили запустил на своей странице в Facebook онлайн-трансляцию своего прибытия.

Бывшему изгнаннику пришлось с большим трудом продираться сквозь толпу к выходу. На пути ему подарили цветы, кто-то даже посадил на руки ребенка.

Другие люди с его рейса перепрыгивали через ограждение, чтобы обойти большую очередь желающих встретить Саакашвили.

 
Фото: Эльдар Сарахман, УП

В конце концов, экс-губернатору удалось выйти из терминала на улицу, где он выступил с речью.

По данным корреспондента Украинской правды с места событий, встречать Саакашвили приехали также бывший нардеп Олесь Доний и экс-мэр Конотопа Артем Семенихин.

Напомним:

  • 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.
  • Саакашвили уже поблагодарил Зеленского за указ о восстановлении его гражданства в Украине.
  • Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года, ему запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Саакашвили
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